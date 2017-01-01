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    Сын Тюрама летом уйдет из «Генгама»

    Сын Лилиана ТюрамаМаркус последний сезон провел в качестве форварда «Генгама».

    Этим летом он намерен покинуть команду, выбывшую по итогам сезона в Лигу 2.

    По информации источника, в 21-летнем нападающем заинтересованы «Лион», «Марсель» и дортмундская «Боруссия».

    • Суммарно форвард провел 38 матчей за прошедший сезон, забил 13 голов и отдал одну голевую передачу.
    • Маркус Тюрам перешел в «Генгам» летом 2017 года из «Сошо».
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: Top Mercato

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