Сын Тюрама летом уйдет из «Генгама»

Сын Лилиана Тюрама – Маркус последний сезон провел в качестве форварда «Генгама».

Этим летом он намерен покинуть команду, выбывшую по итогам сезона в Лигу 2.

По информации источника, в 21-летнем нападающем заинтересованы «Лион», «Марсель» и дортмундская «Боруссия».