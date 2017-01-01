Сын Тюрама летом уйдет из «Генгама»

Кстати статистика неплохая
Сын Лилиана Тюрама – Маркус последний сезон провел в качестве форварда «Генгама».
Этим летом он намерен покинуть команду, выбывшую по итогам сезона в Лигу 2.
По информации источника, в 21-летнем нападающем заинтересованы «Лион», «Марсель» и дортмундская «Боруссия».
- Суммарно форвард провел 38 матчей за прошедший сезон, забил 13 голов и отдал одну голевую передачу.
- Маркус Тюрам перешел в «Генгам» летом 2017 года из «Сошо».
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.