ЦСКА интересуется нападающим «Генгама» Фатоном

Форвард «Генгама» Маттиа Фатон может продолжить карьеру в РПЛ.
По информации Russian Football News, в услугах 21-летнего футболиста заинтересован ЦСКА.
Серьезных переговоров между российским и французским клубами пока нет.
- В составе «Генгама» Фатон забил 3 гола в 35 матчах.
- Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
- Нападающий отличился 3 раза в 6 играх за сборную Гваделупы.
Источник: Russian Football News
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