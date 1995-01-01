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    ЦСКА интересуется нападающим «Генгама» Фатоном

    Форвард «Генгама» Маттиа Фатон может продолжить карьеру в РПЛ.

    По информации Russian Football News, в услугах 21-летнего футболиста заинтересован ЦСКА.

    Серьезных переговоров между российским и французским клубами пока нет.

    • В составе «Генгама» Фатон забил 3 гола в 35 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
    • Нападающий отличился 3 раза в 6 играх за сборную Гваделупы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Russian Football News

    Англоязычный твиттер-аккаунт о российском футболе. Его ведут эксперты и аккредитованные журналисты. Аудитория - 14,8 тысячи подписчиков.

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +397

      vsolon 1 час назад

      федя круче...)

      0
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      Рейтинг: +20243

      vladimir-7 2 часа назад

      ЦСКА никакого интереса не проявил, а "Российские футбольные
      новости" уже пишут о заинтересованности клуба. Фатон 3 раза
      отличился в 6 играх за сборную Гваделупы, а в составе Генгама забил 3 гола в 35 матчах, таких форвардов в ПФЛ до фига и больше. Агент Фатона, он же журналист газетенки рекламирует своего игрока.

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