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ЦСКА интересуется нападающим «Генгама» Фатоном

21 августа 2021, 09:39
4

Форвард «Генгама» Маттиа Фатон может продолжить карьеру в РПЛ.

По информации Russian Football News, в услугах 21-летнего футболиста заинтересован ЦСКА.

Серьезных переговоров между российским и французским клубами пока нет.

  • В составе «Генгама» Фатон забил 3 гола в 35 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
  • Нападающий отличился 3 раза в 6 играх за сборную Гваделупы.

Источник: Russian Football News

Англоязычный твиттер-аккаунт о российском футболе. Его ведут эксперты и аккредитованные журналисты. Аудитория - 14,8 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ЦСКА Генгам
Комментарии (4)
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vladimir-7
1629531677
ЦСКА никакого интереса не проявил, а "Российские футбольные новости" уже пишут о заинтересованности клуба. Фатон 3 раза отличился в 6 играх за сборную Гваделупы, а в составе Генгама забил 3 гола в 35 матчах, таких форвардов в ПФЛ до фига и больше. Агент Фатона, он же журналист газетенки рекламирует своего игрока.
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vsolon
1629533522
федя круче...)
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Garrincha58
1629544178
какой то Фантом
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petlyra
1629544584
Если нет серьезных переговоров, то с какого перепугу этот самый Фатон может продолжить карьеру в ЦСКА? Если ЦСКА и заинтересован в услугах, то может не как футболиста?
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