Сын Тюрама перешел из «Генгама» в «Боруссию» М

Менхенгладбахская «Боруссия» объявила о переходе из «Генгама» нападающего Маркуса Тюрама.
Немецкий клуб заключил с 21-летним игроком контракт сроком до июня 2023 года.
По информации Transfermarkt, сумма сделки составила 9 миллионов евро.
- Футболист перебрался в «Генгам» из «Сошо» летом 2017 года за 600 тысяч евро.
- В сезоне-2018/19 форвард провел за французскую команду
- Маркус Тюрам – сын бывшего защитника сборной Франции, чемпиона мира и Европы, обладателя Кубка УЕФА, двукратного чемпиона Италии в составе «Ювентуса» Лилиана Тюрама.