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    Сын Тюрама перешел из «Генгама» в «Боруссию» М

    Менхенгладбахская «Боруссия» объявила о переходе из «Генгама» нападающего Маркуса Тюрама.

    Немецкий клуб заключил с 21-летним игроком контракт сроком до июня 2023 года.

    По информации Transfermarkt, сумма сделки составила 9 миллионов евро.

    • Футболист перебрался в «Генгам» из «Сошо» летом 2017 года за 600 тысяч евро.
    • В сезоне-2018/19 форвард провел за французскую команду
    • Маркус Тюрам – сын бывшего защитника сборной Франции, чемпиона мира и Европы, обладателя Кубка УЕФА, двукратного чемпиона Италии в составе «Ювентуса» Лилиана Тюрама.

    Источник: Твиттер менхенгладбахской «Боруссии»

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