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Франция. Лига 2
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Генгам
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Генгам - новости команды
Генгам
Франция. Лига 2
Стадион:
Стад дю Рудуру
Сайт:
http://www.eaguingamp.com
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«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
Фото
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
Стали известны участники плей-офф Лиги 2 за место в Лиге 1
2025.05.10 20:45
«ПСЖ» сыграет с клубом 4-го дивизиона в Кубке Франции
2025.02.07 08:15
Фото
Игрока «Бордо» ввели в кому после столкновения в матче с «Генгамом»
2024.02.25 11:10
Игрока «Генгама» отстранили от матча за отказ надеть радужную майку в поддержку геев
2023.05.13 21:55
4
ЦСКА интересуется нападающим «Генгама» Фатоном
2021.08.21 09:39
4
23-летний игрок «Генгама» Жюлан погиб в ДТП
2020.01.03 21:58
1
Фото
Сын Тюрама перешел из «Генгама» в «Боруссию» М
2019.07.22 17:29
Сын Тюрама летом уйдет из «Генгама»
2019.06.05 07:56
2
Лига 1. «Монако» проиграл «Ницце» и финишировал в двух очках от зоны стыков, «Кан» вылетел
2019.05.24 23:59
Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Дижон», Головин спас «Монако» от прямого вылета, «Марсель» и «Тулуза» забили 7 голов и другие результаты
2019.05.19 00:45
2
Лига 1. «Ним» разгромил «Реймс», «Анжер» выиграл у «Бордо»
2019.05.04 22:54
Лига 1. «Лилль» разгромил «Ним» и другие результаты
2019.04.28 17:56
1
Лига 1. «Марсель» обыграл «Генгам» и поднялся на четвертое место
2019.04.20 19:51
Лига 1. «Страсбур» и «Генгам» забили 6 мячей, «Марсель» обыграл «Ним» и другие результаты
2019.04.13 22:54
1
Головин: «Ничьей с «Генгамом» можно и порадоваться»
2019.04.07 11:30
5
Лига 1. «Монако» сыграл вничью с «Генгамом» и опустился на 17-е место, «Амьен» в меньшинстве не удержал ничью с «Сент-Этьеном»
2019.04.06 22:56
2
Головин выйдет в старте «Монако» на матч с «Генгамом»
2019.04.06 20:05
Кубок лиги. «Страсбур» в финале обыграл «Генгам» по пенальти
2019.03.31 01:52
«Арсенал» поспорит с «МЮ», «Челси» и «Ливерпулем» за Маркуса Тюрама
2019.03.25 14:50
4
Лига 1. «Сент-Этьен» забил пять голов «Кану», «Страсбур» и «Ним» сыграли вничью
2019.03.16 23:57
Лига 1. «Лилль» дожал «Сент-Этьен», «Монпелье» упустил победу над «Анжером»
2019.03.10 18:55
Лига 1. «Лилль» обыграл «Дижон» и другие результаты
2019.03.03 18:55
Лига 1. Победа над «Ниццей» – третья для «Амьена» в 2019 году, «Генгам» вырвал победу над «Анжером»
2019.02.23 23:51
Лига 1. Ничья с аутсайдером «Генгамом» – первая для «Бордо» с декабря
2019.02.20 23:01
Лига 1. «Лион» обыграл «Генгам», «Ним» в большинстве победил «Дижон»
2019.02.16 00:45
Лига 1. «Лилль» обыграл «Генгам» и укрепился на втором месте
2019.02.10 23:57
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