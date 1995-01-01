«Арсенал» поспорит с «МЮ», «Челси» и «Ливерпулем» за Маркуса Тюрама

«Арсенал» надеется приобрести нападающего «Генгама» Маркуса Тюрама в летнее трансферное окно, сообщает Le10Sport.
В борьбе за 21-летнего футболиста лондонцам придется выдержать конкуренцию со стороны дортмундской «Боруссии», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма», «Челси» и «Ливерпуля».
- Действующий контракт форварда рассчитан до 2020 года.
- В текущем сезоне француз провел за «Генгам» 29 игр, забил 11 мячей и сделал одну голевую передачу.
- Transfermarkt оценивает стоимость Тюрама в 9 миллионов евро.