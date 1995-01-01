Головин: «Ничьей с «Генгамом» можно и порадоваться»

Полузащитник «Монако» Александр Головин оценил исход матча 31 тура Лиги 1 против «Генгама» (1:1). Команда россиянина ушла от поражения в компенсированное время второго тайма.

«Учитывая, что забили гол в компенсированное время, можно порадоваться и ничейному результату в гостевом матче. Хотя, понятно, все настраивались только на победу.

Но вообще, в последних двух встречах мы столкнулись с тотальным невезением. Думаю, с этим согласятся все, кто видел игры. Мы создаeм моменты, есть возможность забить, но мяч упорно не идeт в ворота.

Будем надеяться, что этим голом «Генгаму» на последних минутах нам удасться переломить ситуацию. Остаeтся только ещe усерднее работать на тренировках, и результат обязательно придeт», – полагает игрок сборной России.