Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    2 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    3 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям

    Головин: «Ничьей с «Генгамом» можно и порадоваться»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин оценил исход матча 31 тура Лиги 1 против «Генгама» (1:1). Команда россиянина ушла от поражения в компенсированное время второго тайма.

    «Учитывая, что забили гол в компенсированное время, можно порадоваться и ничейному результату в гостевом матче. Хотя, понятно, все настраивались только на победу.

    Но вообще, в последних двух встречах мы столкнулись с тотальным невезением. Думаю, с этим согласятся все, кто видел игры. Мы создаeм моменты, есть возможность забить, но мяч упорно не идeт в ворота.

    Будем надеяться, что этим голом «Генгаму» на последних минутах нам удасться переломить ситуацию. Остаeтся только ещe усерднее работать на тренировках, и результат обязательно придeт», – полагает игрок сборной России.

    • Головин провел весь матч.
    • В текущем сезоне Лиги 1 игрок провел 20 матчей, забил гол, сделал два результативных паса.
    • «Монако» в таблице идет 16-м.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:30
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77076
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    66711
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru