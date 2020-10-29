Фавр: «Зенит» ничего не создал у наших ворот»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр прокомментировал победу команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

«Мы хотели больше использовать фланги. Санчо и Рейна слишком много действовали в центре. Эта игра была неэффективной, но у нас было три супермомента в первом тайме – нужно было забивать гол.

Во втором тайме стало сложнее. «Зенит» компактно оборонялся. У них всегда было девять человек в штрафной. Но мы терпели и в конечном счете победили. Я доволен действиями своей команды.

Мы не дали сопернику создать ни одного момента. «Зенит» ничего не создал у наших ворот. Было тяжело забить гол. У нас было 6-7 голевых моментов, но мы никак не могли забить», – сказал Фавр на послематчевой пресс-конференции.