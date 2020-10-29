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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Фавр: «Зенит» ничего не создал у наших ворот»

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр прокомментировал победу команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

    «Мы хотели больше использовать фланги. Санчо и Рейна слишком много действовали в центре. Эта игра была неэффективной, но у нас было три супермомента в первом тайме – нужно было забивать гол.

    Во втором тайме стало сложнее. «Зенит» компактно оборонялся. У них всегда было девять человек в штрафной. Но мы терпели и в конечном счете победили. Я доволен действиями своей команды.

    Мы не дали сопернику создать ни одного момента. «Зенит» ничего не создал у наших ворот. Было тяжело забить гол. У нас было 6-7 голевых моментов, но мы никак не могли забить», – сказал Фавр на послематчевой пресс-конференции.

    • «Боруссия» идет на третьем место в группе.
    • «Зенит» занимает последнее место.
    • В матче с «Боруссией» команда Сергея Семака ни разу не ударила в створ ворот соперника.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 02:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2780

      erma 4 минуты назад

      Эти овцы стояли у своих ворот и ждали рикошета в воврота Боруссии

      0
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      Рейтинг: +65

      black and yellow 1 час назад

      а они пытались?

      0
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