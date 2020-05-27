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    Фавр – об игре с «Баварией»: «Мы заслуживали ничьей»

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр прокомментировал исход матча против «Баварии». Единственный мяч в игре забил полузащитник мюнхенцев Йозуа Киммих.

    «Мы очень хорошо играли в первые 30 минут, но после этого мы сели слишком глубоко. Второй тайм тоже был хорош. У нас были возможности. Но нам не хватало предпоследнего, последнего паса.

    По крайней мере, мы заслуживали ничьей. Мы играли лучше, чем против «Вольфсбурга» и «Шальке», – сказал Фавр.

    • «Боруссия» занимает в турнирной таблице второе место с 57 очками.
    • «Бавария» набрала 64 очка и продолжает лидировать в Бундеслиге.

    Источник: Официальный сайт «Боруссии» Д

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    27.05.2020 00:51
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