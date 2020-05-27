Фавр – об игре с «Баварией»: «Мы заслуживали ничьей»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр прокомментировал исход матча против «Баварии». Единственный мяч в игре забил полузащитник мюнхенцев Йозуа Киммих.

«Мы очень хорошо играли в первые 30 минут, но после этого мы сели слишком глубоко. Второй тайм тоже был хорош. У нас были возможности. Но нам не хватало предпоследнего, последнего паса.

По крайней мере, мы заслуживали ничьей. Мы играли лучше, чем против «Вольфсбурга» и «Шальке», – сказал Фавр.