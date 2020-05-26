Бундеслига. «Бавария» обыграла в гостях «Боруссию» Д

«Бавария» выиграла в выездном матче 28-го тура Бундеслиги у дортмундской «Боруссии» со счетом 1:0. Единственный мяч в конце первого тайма забил полузащитник Йозуа Киммих.

Мюнхенцы продолжают возглавлять турнирную таблицу с 64 очками. «Боруссия» идет на втором месте, набрав 57 очков.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 28-й тур

Боруссия (Дортмунд) – Бавария (Мюнхен) – 0:1

Гол: 0:1 – Киммих, 43.

Боруссия: Бюрки, Хакими, Делейни (Джан, 46), Дахуд (Витсель, 85), Геррейру, Хуммельс, Аканджи, Холанд (Рейна, 72), Брандт (Санчо, 46), Торган Азар, Пищек (Гетце, 80).

Бавария: Нойер, Павар, Боатенг (Эрнандес, 85), Алаба, Киммих, Горецка, Дэвис, Коман (Перишич, 74) Гнабри (Мартинес, 88), Мюллер, Левандовски.

Предупреждения: Хуммельс, 13; Дахуд, 67 – Мюллер, 66; Дэвис, 75.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги