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    Бундеслига. «Бавария» обыграла в гостях «Боруссию» Д

    «Бавария» выиграла в выездном матче 28-го тура Бундеслиги у дортмундской «Боруссии» со счетом 1:0. Единственный мяч в конце первого тайма забил полузащитник Йозуа Киммих.

    Мюнхенцы продолжают возглавлять турнирную таблицу с 64 очками. «Боруссия» идет на втором месте, набрав 57 очков.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 28-й тур

    Боруссия (Дортмунд) – Бавария (Мюнхен) – 0:1

    Гол: 0:1 – Киммих, 43.

    Боруссия: Бюрки, Хакими, Делейни (Джан, 46), Дахуд (Витсель, 85), Геррейру, Хуммельс, Аканджи, Холанд (Рейна, 72), Брандт (Санчо, 46), Торган Азар, Пищек (Гетце, 80).

    Бавария: Нойер, Павар, Боатенг (Эрнандес, 85), Алаба, Киммих, Горецка, Дэвис, Коман (Перишич, 74) Гнабри (Мартинес, 88), Мюллер, Левандовски.

    Предупреждения: Хуммельс, 13; Дахуд, 67 – Мюллер, 66; Дэвис, 75.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: «Бомбардир»

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    26.05.2020 21:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2239

      BlackMurder 27 мая, 05:22

      С победой

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      Рейтинг: +480

      Artemka444 26 мая, 22:09

      на самом деле еле еле играли и это так себе зрелище такой футбол!!!!

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