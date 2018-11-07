Ковач мог возглавить дортмундскую «Боруссию», прежде чем перешел в «Баварию»

На хер он Боруссии не упал
«Боруссия» рассматривала кандидатуру нынешнего главного тренера «Баварии» Нико Ковача. Весной, когда хорват еще возглавлял «Айнтрахт», дортмундцы делали запрос во франкфуртский клуб на предмет доступности специалиста.
Тем не менее, переговоры с «Айнтрахтом» не продвинулись дальше, поскольку «Боруссия» выбрала Люсьена Фавра. И Ковач в конечном итоге присоединился к «Баварии».
После 10-ти туров дортмундская команда возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, опережая «Баварию» на четыре очка.