Ковач мог возглавить дортмундскую «Боруссию», прежде чем перешел в «Баварию»

«Боруссия» рассматривала кандидатуру нынешнего главного тренера «Баварии» Нико Ковача. Весной, когда хорват еще возглавлял «Айнтрахт», дортмундцы делали запрос во франкфуртский клуб на предмет доступности специалиста.

Тем не менее, переговоры с «Айнтрахтом» не продвинулись дальше, поскольку «Боруссия» выбрала Люсьена Фавра. И Ковач в конечном итоге присоединился к «Баварии».

После 10-ти туров дортмундская команда возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, опережая «Баварию» на четыре очка.