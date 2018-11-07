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    Ковач мог возглавить дортмундскую «Боруссию», прежде чем перешел в «Баварию»

    «Боруссия» рассматривала кандидатуру нынешнего главного тренера «Баварии» Нико Ковача. Весной, когда хорват еще возглавлял «Айнтрахт», дортмундцы делали запрос во франкфуртский клуб на предмет доступности специалиста.

    Тем не менее, переговоры с «Айнтрахтом» не продвинулись дальше, поскольку «Боруссия» выбрала Люсьена Фавра. И Ковач в конечном итоге присоединился к «Баварии».

    После 10-ти туров дортмундская команда возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, опережая «Баварию» на четыре очка.

    Источник: Sport.de

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    07.11.2018 17:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 7 ноября 2018, 19:29

      На хер он Боруссии не упал

      0
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      Рейтинг: +298

      Мортус 7 ноября 2018, 18:38

      Анри походу скоро освободиться. Можно его попробовать.

      0
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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > Мортус 7 ноября 2018, 19:58

      Куда попробовать и кому ? Дортмунду на место Фавра или Баварии , что бы окончательно оказаться в *опе?

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