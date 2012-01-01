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    Матч открытия «Бавария» – «Шальке» в Бундеслиге пройдет без зрителей

    «Бавария» и «Шальке» в матче открытия нового сезона Бундеслиги сыграют при пустых трибунах из-за эпидемиологической ситуации в Мюнхене.

    Власти города решили запретить проведение массовых мероприятий со зрителями, так как в столице Баварии увеличилось число заболевших коронавирусом.

    Дортмундская «Боруссия» свой стартовый матч проведет при 10 тысячах зрителей. Команда Люсьена Фавра сыграет с «Боруссией» из Менхенгладбаха.

    • Сообщалось, что клубам Бундеслиги разрешили заполнять арены не более чем на 20% до конца октября. Затем будет проведена оценка ситуации, после чего решат, можно ли увеличивать количество болельщиков на трибунах.
    • Новый сезон стартует 18 сентября.

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    Источник: Kicker

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