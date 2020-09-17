Матч открытия «Бавария» – «Шальке» в Бундеслиге пройдет без зрителей

«Бавария» и «Шальке» в матче открытия нового сезона Бундеслиги сыграют при пустых трибунах из-за эпидемиологической ситуации в Мюнхене.

Власти города решили запретить проведение массовых мероприятий со зрителями, так как в столице Баварии увеличилось число заболевших коронавирусом.

Дортмундская «Боруссия» свой стартовый матч проведет при 10 тысячах зрителей. Команда Люсьена Фавра сыграет с «Боруссией» из Менхенгладбаха.