Матч открытия «Бавария» – «Шальке» в Бундеслиге пройдет без зрителей

«Бавария» и «Шальке» в матче открытия нового сезона Бундеслиги сыграют при пустых трибунах из-за эпидемиологической ситуации в Мюнхене.
Власти города решили запретить проведение массовых мероприятий со зрителями, так как в столице Баварии увеличилось число заболевших коронавирусом.
Дортмундская «Боруссия» свой стартовый матч проведет при 10 тысячах зрителей. Команда Люсьена Фавра сыграет с «Боруссией» из Менхенгладбаха.
- Сообщалось, что клубам Бундеслиги разрешили заполнять арены не более чем на 20% до конца октября. Затем будет проведена оценка ситуации, после чего решат, можно ли увеличивать количество болельщиков на трибунах.
- Новый сезон стартует 18 сентября.
Источник: Kicker