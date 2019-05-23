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Люсьен Фавр
Материалы
Люсьен Фавр - материалы
Швейцария
2 ноября 1957 (69)
Тренер
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Публикации
«Мой брат – гений, а я нет». Как же долго Торган Азар шел к собственной славе
Теперь так: два Азара – две звезды.
23.05.2019 10:10
5
Брат Азара сейчас зажигает ярче, чем сам Эден
Его команда – главное открытие сезона.
20.12.2018 11:55
7
Камбэк «Боруссии», который сделает ее чемпионом
Но «Бавария» стала сильнее.
10.11.2018 23:26
14
Ферма, ночевка на базе, разговоры. Кто вернул «Боруссию» в топ
Сегодня Фавр сразится с «Баварией».
10.11.2018 23:25
5
Провалиться в «Барсе», но показать гения в «Боруссии»
6 голов в трех турах – как тебе такое, Лео Месси?
06.10.2018 22:20
5
Новая «Боруссия» – огонь. За ней так приятно смотреть
Незнакомые герои и знакомый Ройс.
06.10.2018 11:00
11
Промес останется в «Спартаке». На новом стадионе «Зенита» могут поменять газон. Дайджест событий дня
Федун мечтает о «Спартаке» в полуфинале Лиги чемпионов. Павлюченко дисквалифицирован за слова в адрес Ари. Мората не пожал руку Зидану. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
16.05.2017 20:55
14
Восстание Гладбаха и новые рекорды Левандовски. Главные события 7-го тура немецкой Бундеслиги
Кризис дортмундской «Боруссии», осиротевший «Вольфсбург» и герой Левандовски. «Бомбардир» рассказывает о самых значимых событиях 7-го тура Бундеслиги
28.09.2015 12:00
Развеселый Лено и еврокубковый «Ингольштадт». Главные события 5-го тура немецкой Бундеслиги
Тренер – «самоубийца», претенденты на чемпионство и очередное недоразумение от «Байера». «Бомбардир» - о том, ради чего стоило смотреть 5-й тур Бундеслиги.
21.09.2015 11:20
Тевес сломал ногу сопернику. «ПСЖ» планирует пригласить Моуринью. Дайджест событий дня
Невероятное шоу в чемпионате России. Первая победа «Ювентуса» в чемпионате Италии. «Боруссия» потеряла главного тренера. Марсьяль спасает «Манчестер Юнайтед». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
21.09.2015 00:23
1
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
Видео
Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
4
Фото
Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
Видео
Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
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