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Люсьен Фавр
Статистика
Люсьен Фавр - статистика
Швейцария
2 ноября 1957 (69)
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Статистика по турнирам
Лига конференций 2022/2023
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Германия. Бундеслига 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Суперкубок Германии 2020
Германия. Бундеслига 2019/2020
Германия. Кубок 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Германия. Бундеслига 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Германия. Бундеслига 2015/2016
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Товарищеские матчи 2015
Германия. Бундеслига 2014/2015
Германия. Кубок 2014/2015
Кубок Телеком 2014
Лига Европы 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Германия. Бундеслига 2013/2014
Германия. Кубок 2013/2014
Германия. Бундеслига 2012/2013
Германия. Кубок 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Германия. Бундеслига 2011/2012
Германия. Кубок 2011/2012
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Германия. Кубок 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Германия. Бундеслига 2008/2009
Германия. Кубок 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Германия. Бундеслига 2007/2008
Команда
И
В
П
Н
Ницца
12
5
3
4
Лига конференций, 1/4 финала
Ницца
1 : 2
20.04.2023
Базель
Лига конференций, 1/4 финала
Базель
2 : 2
13.04.2023
Ницца
Лига конференций, 1/8 финала
Ницца
3 : 1
16.03.2023
Шериф
Лига конференций, 1/8 финала
Шериф
0 : 1
09.03.2023
Ницца
Лига конференций, 6 тур
Кельн
2 : 2
03.11.2022
Ницца
Лига конференций, 5 тур
Ницца
2 : 1
27.10.2022
Партизан
Лига конференций, 4 тур
Ницца
1 : 2
13.10.2022
Словацко
Лига конференций, 3 тур
Словацко
0 : 1
06.10.2022
Ницца
Лига конференций, 2 тур
Партизан
1 : 1
15.09.2022
Ницца
Лига конференций, 1 тур
Ницца
1 : 1
08.09.2022
Кельн
Лига конференций, 4 раунд
Ницца
2 : 0
25.08.2022
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 0
18.08.2022
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