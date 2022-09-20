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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
1
15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
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15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
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14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
4
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
14:27
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Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
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14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
3
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
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13:00
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10:48
Юрист Добровинский призвал привлечь правоохранительные органы к расследованию судейских ошибок в РПЛ
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10:41
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Люсьен Фавр - новости
Тренер
Имя
Люсьен
Фамилия
Фавр
Команда
Ницца
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
2 ноября 1957
Статистика
Новости
Статьи
9 января
21:24
«Ницца» уволила главного тренера Фавра
2
20 сентября 2022
18:33
Почеттино может возглавить «Ниццу»
1
26 июля 2022
12:22
«Фавр лично хочет Алексиса». Агент Бека-Бека подтвердил интерес «Ниццы»
27 июня 2022
16:41
«Ницца» объявила о назначении Фавра и уходе Гальтье. Он возглавит «ПСЖ»
1
14 марта 2022
19:50
«ПСЖ» рассматривает десять тренеров на замену Почеттино, фаворит – Симеоне
3
12 октября 2021
18:01
Журналист Скира: Лэмпард, Фавр, Фонсека – претенденты на пост тренера «Ньюкасла»
1
8 октября 2021
12:57
Агент Фавра опроверг переговоры с «Локомотивом»
7 октября 2021
10:23
Экс-тренер «Боруссии» Д Фавр может возглавить «Локомотив»
10
4 марта 2021
07:59
Фавр может возглавить «Лион»
30 января 2021
09:52
Фавр может сменить Виллаш-Боаша в «Марселе»
13 декабря 2020
23:28
Ди Марцио: тренер «Боруссии» М Розе летом возглавит «Боруссию» Д
7 декабря 2020
15:12
Холанд, Менье, Геррейру и Дауд не сыграют с «Зенитом»
16
22 ноября 2020
11:25
Холанд: «Сказал Фавру: «Я забил всего четыре гола, потому что вы меня заменили»
4
29 октября 2020
02:32
Фавр: «Зенит» ничего не создал у наших ворот»
46
27 октября 2020
18:54
Фавр: «Зенит» опасен. В матче с «Брюгге» они упустили отличные шансы»
6
22 октября 2020
19:48
Аканжи, Джан и Азар будут готовы к матчу «Боруссия» – «Зенит»
17 сентября 2020
17:27
Матч открытия «Бавария» – «Шальке» в Бундеслиге пройдет без зрителей
13 июня 2020
21:50
Видео
Фавр повредил ногу, празднуя победный гол Холанда
29 мая 2020
16:38
Холанд пропустит матч с «Падерборном», Дауд выбыл до конца сезона
27 мая 2020
00:51
Фавр – об игре с «Баварией»: «Мы заслуживали ничьей»
26 мая 2020
22:18
«Боруссия» не забила в домашней игре впервые за 39 матчей
2 февраля 2020
09:15
Фавр: «Санчо невероятен и многого достиг, но нужно продолжать работать»
23 октября 2019
13:28
Моуринью может возглавить «Боруссию» Д
4
18 июня 2019
14:59
Фото
«Боруссия» Д продлила контракт с главным тренером Фавром
3 мая 2019
11:07
Фавр останется в «Боруссии» Д вне зависимости от итогов чемпионата
2
27 апреля 2019
22:02
Фавр – о пенальти в матче с «Шальке»: «Игроки должны отрезать себе руки и бегать без них?»
1
7 апреля 2019
09:45
Фавр: «Бавария» преподнесла урок. Если и дальше будем так играть, останемся без чемпионства»
3
2 марта 2019
11:45
Фавр: «Каждая наша ошибка привела к голам «Аугсбурга». Жалко»
1
27 января 2019
09:42
«Боруссия» набрала 48 очков после 19 туров Бундеслиги. Это лучшее достижение в истории дортмундцев
6
7 ноября 2018
17:17
Ковач мог возглавить дортмундскую «Боруссию», прежде чем перешел в «Баварию»
3
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