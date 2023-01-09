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Люсьен Фавр
Новости
Люсьен Фавр - новости
Швейцария
2 ноября 1957 (69)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
«Ницца» уволила главного тренера Фавра
2023.01.09 21:24
2
Почеттино может возглавить «Ниццу»
2022.09.20 18:33
1
«Фавр лично хочет Алексиса». Агент Бека-Бека подтвердил интерес «Ниццы»
2022.07.26 12:22
«Ницца» объявила о назначении Фавра и уходе Гальтье. Он возглавит «ПСЖ»
2022.06.27 16:41
1
«ПСЖ» рассматривает десять тренеров на замену Почеттино, фаворит – Симеоне
2022.03.14 19:50
3
Журналист Скира: Лэмпард, Фавр, Фонсека – претенденты на пост тренера «Ньюкасла»
2021.10.12 18:01
1
Агент Фавра опроверг переговоры с «Локомотивом»
2021.10.08 12:57
Экс-тренер «Боруссии» Д Фавр может возглавить «Локомотив»
2021.10.07 10:23
9
Фавр может возглавить «Лион»
2021.03.04 07:59
Фавр может сменить Виллаш-Боаша в «Марселе»
2021.01.30 09:52
Ди Марцио: тренер «Боруссии» М Розе летом возглавит «Боруссию» Д
2020.12.13 23:28
Холанд, Менье, Геррейру и Дауд не сыграют с «Зенитом»
2020.12.07 15:12
16
Холанд: «Сказал Фавру: «Я забил всего четыре гола, потому что вы меня заменили»
2020.11.22 11:25
4
Фавр: «Зенит» ничего не создал у наших ворот»
2020.10.29 02:32
43
Фавр: «Зенит» опасен. В матче с «Брюгге» они упустили отличные шансы»
2020.10.27 18:54
5
Аканжи, Джан и Азар будут готовы к матчу «Боруссия» – «Зенит»
2020.10.22 19:48
Матч открытия «Бавария» – «Шальке» в Бундеслиге пройдет без зрителей
2020.09.17 17:27
Видео
Фавр повредил ногу, празднуя победный гол Холанда
2020.06.13 21:50
Холанд пропустит матч с «Падерборном», Дауд выбыл до конца сезона
2020.05.29 16:38
Фавр – об игре с «Баварией»: «Мы заслуживали ничьей»
2020.05.27 00:51
«Боруссия» не забила в домашней игре впервые за 39 матчей
2020.05.26 22:18
Фавр: «Санчо невероятен и многого достиг, но нужно продолжать работать»
2020.02.02 09:15
Моуринью может возглавить «Боруссию» Д
2019.10.23 13:28
4
Фото
«Боруссия» Д продлила контракт с главным тренером Фавром
2019.06.18 14:59
Фавр останется в «Боруссии» Д вне зависимости от итогов чемпионата
2019.05.03 11:07
2
Фавр – о пенальти в матче с «Шальке»: «Игроки должны отрезать себе руки и бегать без них?»
2019.04.27 22:02
1
Фавр: «Бавария» преподнесла урок. Если и дальше будем так играть, останемся без чемпионства»
2019.04.07 09:45
3
Фавр: «Каждая наша ошибка привела к голам «Аугсбурга». Жалко»
2019.03.02 11:45
1
«Боруссия» набрала 48 очков после 19 туров Бундеслиги. Это лучшее достижение в истории дортмундцев
2019.01.27 09:42
6
Ковач мог возглавить дортмундскую «Боруссию», прежде чем перешел в «Баварию»
2018.11.07 17:17
3
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2
3
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