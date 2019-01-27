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    «Боруссия» набрала 48 очков после 19 туров Бундеслиги. Это лучшее достижение в истории дортмундцев

    Дортмундская «Боруссия» разгромила «Ганновер» (5:1) в матче 19-го тура чемпионата Германии.

    Команда набрала 48 очков после 19 стартовых игр Бундеслиги. Это лучший результат в истории клуба.

    • Дортмундцы лидируют в чемпионате, опережая «Баварию» на девять очков, однако у мюнхенцев имеется один матч в запасе.
    • Главный тренер «Боруссии» – Люсьен Фавр. Швейцарский специалист возглавил команду летом 2018 года.

    Источник: Opta

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    27.01.2019 09:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 27 января 2019, 11:27

      С Ганновером сыграли прекрасно, но есть один нюанс. Их стиль очень энергозатратный, как и у всех команд Фавра. При этом о широкой ротации речь не идёт. Есть люди, играющие весь сезон. И как тут не вспомнить Герту и Гладбах Фавра. Берлинцы к последним матчам сезона первыми подходили. Гладбах - в группе лидеров, громя серьезные команды и даже конкурентов , например, Шальке. В заключительных матчах они просто рухнули и физически, и психологически. Как бы и Дортмунд тоже самое не испытал, а Бавария с большой долей вероятности воспользуется. Эта команда не раз титулы на флажке брала, играя до самого конца. В Дортмунде конечно состав сильнее, чем в Герте и Гладбахе, но и уровень чемпионата вырос. И конкурент главный посильнее по составу Баварии прошлого, чемпионского Дортмунда и тем более Шальке и Штутгарта.

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > Viper for CSKA 27 января 2019, 14:54

      "При этом о широкой ротации речь не идёт. " Не соглашусь ... в Герте , Гладбахе - у Фавра просто не хватало толковых игроков ... В Дортмунде же заметно , что постоянно кто то уходит в тень , кто то наоборот начинает зажигать , и так происходит весь сезон ... В начале сезона - Загаду , Алькасер , Хакими , Санчо , Ларсен , Геррейро - практически не появлялись на поле , а потом стали лидерами , в случае с Ларсеном , так вообще он на месяц -два стал героем , и потом обратно ушел в тень ... Да не сомненно , есть игроки которые пашут практически без замен , но и им есть замена ...Фавр пользуется всеми игроками которые у него есть в наличие , и которым он доверяет , и замечу - этот список шире , чем например у той же Баварии , при том что у Ковача футбол еще более энергозатратный , а состав в отличии от Дортмундского возрастной , что еще больше усугубляет ситуацию , поэтому тут очень спорно у кого может энергии не хватить ...

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA > К.Серж.А 27 января 2019, 17:53

      Во многом соглашусь. В Дортмунде ротацию Фавр намного чаще применяет. Хотя тот же Ройс почти всегда играет.
      Футбол у Ковача несомненно энергозатратный, но выбор тоже есть на всех позициях.
      В любом случае, посмотрим. Не хотелось бы, чтобы Боруссия проиграла, они вместе с Фавром чемпионство заслужили. Бавария пусть лучше наконец в ЛЧ результат показывает.

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > Viper for CSKA 28 января 2019, 14:34

      Да Ройс играет почти без выходных , но всегда есть ключевые исполнители которые постоянно играют , главное что бы их было кому заменить ... у Баварии например есть 3 игрока которых ОЧЕНЬ трудно заменить будет в случае чего - Левандовски , Алаба и Киммих , так как даже близко равноценной замены нету ... (Наверное поэтому Бавария и хочет уже зимой Павара к себе перетащить) А так в целом не думаю , что Дортмунд потеряет титул , просто от того что устанет (это больше Баварии угрожает). Но вообще все скорее всего будет зависеть от трех факторов - удача - (такие матчи , как Бавария - Хоффенхайм(1 тур) или Дортмунд - Аугсбург - всегда могут стать решающими в борьбе за титул) , личная их встреча , и конечно же травмы - эпидемия травм - как вот сейчас у Дортмунда с центральными защитниками , может сильно все поменять ...

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > borusse 28 января 2019, 16:30

      я не каркаю , Дортмунд по сути со своей сегодняшней эпидемией травм уже справился , защитники возвращаются в строй , плюс нашелся и экстренный вариант - Вайгль , который при этом себя неплохо проявил ... Но такая эпидемия травм вполне легко может и на Баварию обрушится , а как я уже говорил выше - их состав (к удивлению ) куда менее широк , чем состав Боруссии в этом сезоне , и для Баварии это было бы полным крахом ...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 января 2019, 10:26

      Фавр опытный тренер с современными взглядами на футбольные тенденции. С ним может статься как и с Мавром...

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