«Боруссия» набрала 48 очков после 19 туров Бундеслиги. Это лучшее достижение в истории дортмундцев

С Ганновером сыграли прекрасно, но есть один нюанс. Их стиль очень энергозатратный, как и у всех команд Фавра. При этом о широкой ротации речь не идёт. Есть люди, играющие весь сезон. И как тут не вспомнить Герту и Гладбах Фавра. Берлинцы к последним матчам сезона первыми подходили. Гладбах - в группе лидеров, громя серьезные команды и даже конкурентов , например, Шальке. В заключительных матчах они просто рухнули и физически, и психологически. Как бы и Дортмунд тоже самое не испытал, а Бавария с большой долей вероятности воспользуется. Эта команда не раз титулы на флажке брала, играя до самого конца. В Дортмунде конечно состав сильнее, чем в Герте и Гладбахе, но и уровень чемпионата вырос. И конкурент главный посильнее по составу Баварии прошлого, чемпионского Дортмунда и тем более Шальке и Штутгарта.
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Ганновер» (5:1) в матче 19-го тура чемпионата Германии.
Команда набрала 48 очков после 19 стартовых игр Бундеслиги. Это лучший результат в истории клуба.
- Дортмундцы лидируют в чемпионате, опережая «Баварию» на девять очков, однако у мюнхенцев имеется один матч в запасе.
- Главный тренер «Боруссии» – Люсьен Фавр. Швейцарский специалист возглавил команду летом 2018 года.