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    Фавр – о пенальти в матче с «Шальке»: «Игроки должны отрезать себе руки и бегать без них?»

    Главный тренер «Боруссии» Д Люсьен Фавр прокомментивровал результат матча 31-го тура Бундеслиги против «Шальке» (2:4).

    • На 18-й минуте в ворота «Боруссии» назначили пенальти за игру рукой в штрафной.
    • Удар реализовал полузащитник Даниэль Калиджури и сравнял счет: 1:1.

    «Я никогда не сталкивался ни с чем подобным, с этим сложно справиться. Пенальти показывает, насколько смешным стал футбол. Правило игры рукой – это самый большой скандал в футболе. Никто об этом ничего не знает, это позор.

    Не только сегодняшний пенальти, а вообще. Игроки должны отрезать себе руки и бегать без них?», – сказал Фавр в эфире Sky.

    • «Боруссия» с 69 очками занимает вторую строчку в таблице.
    • «Шальке» с 30 очками идет на 15-м месте.

    Огонь в рурском дерби: «Боруссия» опять пропустила аж четыре, а доигрывала вдевятером

    Источник: AS

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