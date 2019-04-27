Фавр – о пенальти в матче с «Шальке»: «Игроки должны отрезать себе руки и бегать без них?»

Главный тренер «Боруссии» Д Люсьен Фавр прокомментивровал результат матча 31-го тура Бундеслиги против «Шальке» (2:4).

На 18-й минуте в ворота «Боруссии» назначили пенальти за игру рукой в штрафной.

Удар реализовал полузащитник Даниэль Калиджури и сравнял счет: 1:1.

«Я никогда не сталкивался ни с чем подобным, с этим сложно справиться. Пенальти показывает, насколько смешным стал футбол. Правило игры рукой – это самый большой скандал в футболе. Никто об этом ничего не знает, это позор.

Не только сегодняшний пенальти, а вообще. Игроки должны отрезать себе руки и бегать без них?», – сказал Фавр в эфире Sky.

«Боруссия» с 69 очками занимает вторую строчку в таблице.

«Шальке» с 30 очками идет на 15-м месте.

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