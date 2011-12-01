Фавр: «Бавария» преподнесла урок. Если и дальше будем так играть, останемся без чемпионства»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр подвел итог матча 28 тура Бундеслиги против «Баварии» (0:5). Специалист считает произошедшее уроком.

«Трудно принимать поражение в пять мячей. «Бавария» преподнесла урок. У нее была страсть к победе. Впереди шесть матчей. Нужно поднажать. Если будем играть так же, как с «Баварией», останемся без чемпионства», – сказал Фавр.