Фавр: «Бавария» преподнесла урок. Если и дальше будем так играть, останемся без чемпионства»

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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр подвел итог матча 28 тура Бундеслиги против «Баварии» (0:5). Специалист считает произошедшее уроком.
«Трудно принимать поражение в пять мячей. «Бавария» преподнесла урок. У нее была страсть к победе. Впереди шесть матчей. Нужно поднажать. Если будем играть так же, как с «Баварией», останемся без чемпионства», – сказал Фавр.
- «Боруссия» отстает от лидирующих баварцев на очко.
- Последний раз дортмундцы побеждали в Бундеслиге в сезоне-2011/12.
- «Бавария» неизменно выигрывает турнир с сезона-2012/13.