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    Фавр: «Бавария» преподнесла урок. Если и дальше будем так играть, останемся без чемпионства»

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр подвел итог матча 28 тура Бундеслиги против «Баварии» (0:5). Специалист считает произошедшее уроком.

    «Трудно принимать поражение в пять мячей. «Бавария» преподнесла урок. У нее была страсть к победе. Впереди шесть матчей. Нужно поднажать. Если будем играть так же, как с «Баварией», останемся без чемпионства», – сказал Фавр.

    • «Боруссия» отстает от лидирующих баварцев на очко.
    • Последний раз дортмундцы побеждали в Бундеслиге в сезоне-2011/12.
    • «Бавария» неизменно выигрывает турнир с сезона-2012/13.

    Источник: Официальный сайт дортмундской «Боруссии»

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    Сегодня, 09:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4842

      KLIM777 1 минуту назад

      да вы бесхребетные и уже остались без него

      0
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      Рейтинг: +66764

      Рубик Докоян 36 минут назад

      Посмотрим пойдёт ли впрок этот урок...

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