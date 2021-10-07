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Экс-тренер «Боруссии» Д Фавр может возглавить «Локомотив»

7 октября 2021, 10:23
9

В «Локомотиве» рассматривают вариант с назначением Люсьена Фавра на пост главного тренера.

По информации TodoFichajes, кандидатура швейцарского специалиста предложена руководителем клубного отдела спорта и развития Ральфом Рангником.

Москвичи ищут замену Марко Николичу, которого уволили в минувший вторник.

  • Последнее место работы Фавра – дортмундская «Боруссия».
  • Немецкий клуб отправил его в отставку в декабре 2020 года.

Источник: TodoFichajes

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Россия. Премьер-лига Локомотив Фавр Люсьен
Комментарии (9)
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Форвард 79
1633595037
На мой взгляд не плохо. Но правда в его распоряжении не будет ни Холанда, ни Витселя, ни Азара, ни Кулиболи
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paracetamol
1633595510
В «Локомотиве» рассмотрите за что этого типа из Боруссии выперли?
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D A N I L
1633596312
Если найдет общий язык с мексиканским врачом, будет работать))
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моэм
1633603503
Для Локо лучше наш конечно ... но этот Фавр спец далеко выше среднего ...в последние 14 лег Герта- потом Боруссия Менх. , потом середнячёк Ницца с которой взял бронзу и вывел в ЛЕ после чего его сразу пригласили в Боруссию Д , куда берут не всякого ...откуда ушли , просто не выдержал напора Баварии и не смог сделать Боруссию Д. чемпионом ...поскольку эта команд всегда с чемпионскими амбициями ....а Локо он может успеть сделать чемпионом ... если не очередной заскок в головах руководства.
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Январь 59
1633604049
Очередные миллионы потекут за границу. Деньги налогоплательщиков через подорожание ЖД билетов тратятся в угоду иностранцев.
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zigbert
1633613944
Конечно Рангник больше знаком с работой тренеров Бундеслиги.
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d с
1633620000
Пpoгнoзы футбoльных матчей bet-org.ru
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RJM555
1633693635
Локомотиву лучше Рахимова не найти: - хорошо знает клуб - хорошо знает немецкий - знает менталитет европейский и российский хорошо работает с молодежью - и просто хороший и грамотный тренер......
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