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    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Экс-тренер «Боруссии» Д Фавр может возглавить «Локомотив»

    В «Локомотиве» рассматривают вариант с назначением Люсьена Фавра на пост главного тренера.

    По информации TodoFichajes, кандидатура швейцарского специалиста предложена руководителем клубного отдела спорта и развития Ральфом Рангником.

    Москвичи ищут замену Марко Николичу, которого уволили в минувший вторник.

    • Последнее место работы Фавра – дортмундская «Боруссия».
    • Немецкий клуб отправил его в отставку в декабре 2020 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: TodoFichajes

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