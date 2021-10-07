Экс-тренер «Боруссии» Д Фавр может возглавить «Локомотив»

В «Локомотиве» рассматривают вариант с назначением Люсьена Фавра на пост главного тренера.
По информации TodoFichajes, кандидатура швейцарского специалиста предложена руководителем клубного отдела спорта и развития Ральфом Рангником.
Москвичи ищут замену Марко Николичу, которого уволили в минувший вторник.
- Последнее место работы Фавра – дортмундская «Боруссия».
- Немецкий клуб отправил его в отставку в декабре 2020 года.
Источник: TodoFichajes
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