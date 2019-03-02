Фавр: «Каждая наша ошибка привела к голам «Аугсбурга». Жалко»

Главный тренер «Боруссии» из Дортмунда Люсьен Фавр подвел итог матча 24 тура Бундеслиги против «Аугсбурга» (1:2). Гости забили по голу в каждом из таймов.

«Мы могли победить в Аугсбурге. У соперника практически не было моментов, но он забил два гола. Каждая наша ошибка привела к голам «Аугсбурга». Жалко», – сказал немец.