Фавр: «Каждая наша ошибка привела к голам «Аугсбурга». Жалко»

не пойму запас Топрак и Вайгль, а эта палено Загаду и привозчик Хакими в основе????
Главный тренер «Боруссии» из Дортмунда Люсьен Фавр подвел итог матча 24 тура Бундеслиги против «Аугсбурга» (1:2). Гости забили по голу в каждом из таймов.
«Мы могли победить в Аугсбурге. У соперника практически не было моментов, но он забил два гола. Каждая наша ошибка привела к голам «Аугсбурга». Жалко», – сказал немец.
- «Боруссия» лидирует в Бундеслиге.
- Отрыв от идущей второй «Баварии» – три очка.
- На следующей неделе «Боруссия» проведет матч Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».