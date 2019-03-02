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    Фавр: «Каждая наша ошибка привела к голам «Аугсбурга». Жалко»

    Главный тренер «Боруссии» из Дортмунда Люсьен Фавр подвел итог матча 24 тура Бундеслиги против «Аугсбурга» (1:2). Гости забили по голу в каждом из таймов.

    «Мы могли победить в Аугсбурге. У соперника практически не было моментов, но он забил два гола. Каждая наша ошибка привела к голам «Аугсбурга». Жалко», – сказал немец.

    • «Боруссия» лидирует в Бундеслиге.
    • Отрыв от идущей второй «Баварии» – три очка.
    • На следующей неделе «Боруссия» проведет матч Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

    Источник: Официальный сайт «Боруссии»

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    02.03.2019 11:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 2 марта 2019, 16:21

      не пойму запас Топрак и Вайгль, а эта палено Загаду и привозчик Хакими в основе????

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