Холанд: «Сказал Фавру: «Я забил всего четыре гола, потому что вы меня заменили»

Нападающий «Боруссии» из Дортмунда Эрлинг Холанд раскрыл диалог с главным тренером Люсьеном Фавром после матча Бундеслиги против «Герты» (5:2). Норвежец оформил покер.

«После игры Фавр спросил меня, сколько я забил: «Ты забил три?». Я ответил: «Нет, четыре. Всего четыре, потому что вы меня заменили». Так что я немного зол на тренера», – в шутку сказал Холанд.