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    Холанд: «Сказал Фавру: «Я забил всего четыре гола, потому что вы меня заменили»

    Нападающий «Боруссии» из Дортмунда Эрлинг Холанд раскрыл диалог с главным тренером Люсьеном Фавром после матча Бундеслиги против «Герты» (5:2). Норвежец оформил покер.

    «После игры Фавр спросил меня, сколько я забил: «Ты забил три?». Я ответил: «Нет, четыре. Всего четыре, потому что вы меня заменили». Так что я немного зол на тренера», – в шутку сказал Холанд.

    • Норвежец – второй бомбардир сезона Бундеслиги.
    • «Боруссия» идет в таблице второй.
    • На следующей неделе команда примет «Брюгге» в Лиге чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Арчи Ринд-Тутта

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    Сегодня, 11:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10124

      DeStar 11 минут назад

      бавария уже едет забирать его или рано?

      0
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      Рейтинг: +2775

      Puddle 45 минут назад

      Игрок- машина!

      0
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