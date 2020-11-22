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  • Холанд: «Сказал Фавру: «Я забил всего четыре гола, потому что вы меня заменили»

Холанд: «Сказал Фавру: «Я забил всего четыре гола, потому что вы меня заменили»

22 ноября 2020, 11:25
4

Нападающий «Боруссии» из Дортмунда Эрлинг Холанд раскрыл диалог с главным тренером Люсьеном Фавром после матча Бундеслиги против «Герты» (5:2). Норвежец оформил покер.

«После игры Фавр спросил меня, сколько я забил: «Ты забил три?». Я ответил: «Нет, четыре. Всего четыре, потому что вы меня заменили». Так что я немного зол на тренера», – в шутку сказал Холанд.

  • Норвежец – второй бомбардир сезона Бундеслиги.
  • «Боруссия» идет в таблице второй.
  • На следующей неделе команда примет «Брюгге» в Лиге чемпионов.

Источник: твиттер Арчи Ринд-Тутта
Германия. Бундеслига Норвегия. Элитсериен Герта Боруссия Д Холанд Эрлинг Фавр Люсьен
Комментарии (4)
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DeStar
1606035713
бавария уже едет забирать его или рано?
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