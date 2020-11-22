Холанд: «Сказал Фавру: «Я забил всего четыре гола, потому что вы меня заменили»

Нападающий «Боруссии» из Дортмунда Эрлинг Холанд раскрыл диалог с главным тренером Люсьеном Фавром после матча Бундеслиги против «Герты» (5:2). Норвежец оформил покер.
«После игры Фавр спросил меня, сколько я забил: «Ты забил три?». Я ответил: «Нет, четыре. Всего четыре, потому что вы меня заменили». Так что я немного зол на тренера», – в шутку сказал Холанд.
- Норвежец – второй бомбардир сезона Бундеслиги.
- «Боруссия» идет в таблице второй.
- На следующей неделе команда примет «Брюгге» в Лиге чемпионов.
Источник: твиттер Арчи Ринд-Тутта