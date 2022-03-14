«ПСЖ» рассматривает десять тренеров на замену Почеттино, фаворит – Симеоне

«ПСЖ» ищет нового главного тренера, который летом сменит Маурисио Почеттино на этом посту.

Парижане не теряют интерес к кандидатуре Зинедина Зидана, однако на сегодняшний день фаворитом считается Диего Симеоне из «Атлетико».

Также в шорт лист «ПСЖ» входят Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Антонио Конте («Тоттенхэм»), Эрик тен Хаг («Аякс»), Кристоф Гальтье («Ницца»), Микель Артета («Арсенал»), Симоне Индзаги («Интер»), Люсьен Фавр (безработный) и Тиаго Мотта («Специя»).

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