Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
2 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
3 Тест: с какой командой не работал тренер?
Тест: с какой командой не работал тренер?

«ПСЖ» рассматривает десять тренеров на замену Почеттино, фаворит – Симеоне

«ПСЖ» ищет нового главного тренера, который летом сменит Маурисио Почеттино на этом посту.

Парижане не теряют интерес к кандидатуре Зинедина Зидана, однако на сегодняшний день фаворитом считается Диего Симеоне из «Атлетико».

Также в шорт лист «ПСЖ» входят Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Антонио Конте («Тоттенхэм»), Эрик тен Хаг («Аякс»), Кристоф Гальтье («Ницца»), Микель Артета («Арсенал»), Симоне Индзаги («Интер»), Люсьен Фавр (безработный) и Тиаго Мотта («Специя»).

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?

Новости по теме
Фабрегас – об оскорблениях Месси и Неймара: «Это позор. У футбола нет памяти» 1
Почеттино – об оскорблениях Месси и Неймара: «Вся команда заслужила гнев болельщиков – не только они» 1
Неймар расстроился из-за свиста фанатов «ПСЖ» и улетел в Барселону после игры с «Бордо» 4
Источник: Tuttomercatoweb

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:50
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11