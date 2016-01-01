Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    2 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    3 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?

    Моуринью может возглавить «Боруссию» Д

    Дортмундская «Боруссия» рассматривает возможность подписания контракта с португальским тренером Жозе Моуринью.

    Руководство клуба дало главному тренеру «Боруссии» Люсьену Фавру время на то, чтобы изменить турнирное положение команды, пишет Bild. При этом в «Боруссии» не хотят менять тренера по ходу сезона, но Фавр может быть уволен, если результаты команды не улучшатся.

    Если это произойдет, одним из главных претендентов на его место будет Моуринью, который регулярно общается с председателем совета директоров «Боруссии» Хансом-Йоакимом Ватцке.

    • После восьми туров Бундеслиги дортмундцы занимают четвертое место в таблице, отставая от лидера на 1 очко.
    • В группе Лиге Европы «Боруссия» идет на третьем месте, набрав 1 очко в двух матчах.
    • Моуринью почти год находится без работы, в прошлом году он был уволен из «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:28
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1798

      Борат 39 минут назад

      было б интересно посмотреть на маура в бундеслиге и не в баварии!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74175
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru