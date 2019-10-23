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Моуринью может возглавить «Боруссию» Д

23 октября 2019, 13:28
4

Дортмундская «Боруссия» рассматривает возможность подписания контракта с португальским тренером Жозе Моуринью.

Руководство клуба дало главному тренеру «Боруссии» Люсьену Фавру время на то, чтобы изменить турнирное положение команды, пишет Bild. При этом в «Боруссии» не хотят менять тренера по ходу сезона, но Фавр может быть уволен, если результаты команды не улучшатся.

Если это произойдет, одним из главных претендентов на его место будет Моуринью, который регулярно общается с председателем совета директоров «Боруссии» Хансом-Йоакимом Ватцке.

  • После восьми туров Бундеслиги дортмундцы занимают четвертое место в таблице, отставая от лидера на 1 очко.
  • В группе Лиге Европы «Боруссия» идет на третьем месте, набрав 1 очко в двух матчах.
  • Моуринью почти год находится без работы, в прошлом году он был уволен из «Манчестер Юнайтед».

Источник: Bild
Германия. Бундеслига Боруссия Д Моуринью Жозе Фавр Люсьен
Комментарии (4)
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Давид59
1571831071
Бедный Дортмунд. В последних своих клубах Моуриньо - это был полный провал
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levon_man
1571831908
Думаю фейк. Боруссия не умеет и не захочет играть в автобус.
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Oldtrafford83
1571852989
Что изменить??? Дортмунд идёт в четвёрке,одно очко от первого места. Что за кретин придумывает эти новости??!!
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