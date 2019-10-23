Моуринью может возглавить «Боруссию» Д

Дортмундская «Боруссия» рассматривает возможность подписания контракта с португальским тренером Жозе Моуринью.

Руководство клуба дало главному тренеру «Боруссии» Люсьену Фавру время на то, чтобы изменить турнирное положение команды, пишет Bild. При этом в «Боруссии» не хотят менять тренера по ходу сезона, но Фавр может быть уволен, если результаты команды не улучшатся.

Если это произойдет, одним из главных претендентов на его место будет Моуринью, который регулярно общается с председателем совета директоров «Боруссии» Хансом-Йоакимом Ватцке.