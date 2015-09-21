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  • Тевес сломал ногу сопернику. «ПСЖ» планирует пригласить Моуринью. Дайджест событий дня

Тевес сломал ногу сопернику. «ПСЖ» планирует пригласить Моуринью. Дайджест событий дня

Невероятное шоу в чемпионате России. Первая победа "Ювентуса" в чемпионате Италии. "Боруссия" потеряла главного тренера. Марсьяль спасает "Манчестер Юнайтед". "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

 

ЦСКА обыграл "Мордовию" в голевой феерии

Сегодня состоялось три матча в 9-ом туре РФПЛ. Сумасшедшая игра прошла в Саранске, где ЦСКА в меньшинстве умудрился отыграться со счета 0:3. "Зенит" не смог одолеть "Амкар" (1:1), а "Локомотив" разобрался с "Крыльями Советов" (2:0) и закрепился на втором месте в чемпионате.

Мордовия - ЦСКА - 4:6

Голы: 1:0 — Луценко, 1; 2:0 — Рыков, 12; 3:0 — Мухаметшин, 16; 3:1 — Панченко, 49; 3:2 — Тошич, 56; 3:3 — Думбия, 59; 4:3 — Луценко, 67; 4:4 — Муса, 80; 4:5 — Муса, 86; 4:6 — Думбия, 88.

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Как ЦСКА и "Мордовия" забили 10 голов в самом крутом матче РФПЛ

Зенит - Амкар - 1:1

Голы: 1:0 — Дзюба, 10; 1:1 — Чума, 65.

Локомотив - Крылья Советов - 2:0

Голы: 1:0 – Чорлука, 53; 2:0 - Ниассе, 87.

Подробнее с результатами 9-го тура РФПЛ можно ознакомиться здесь. А посмотреть видео здесь.

 

Тевес в матче чемпионата Аргентины сломал ногу сопернику

Форвард "Бока Хуниорс" Карлос Тевес в матче 25-го тура чемпионата Аргентины против "Архентинос Хуниорс" (3:1) сломал ногу 21-летнему хавбеку Эсекьелю Аму в результате стыка в центре поля.

Арбитр даже не показал карточку Тевесу, у которого к тому моменту уже было предупреждение, а сам форвард отметился двумя забитыми мячами.

 

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Саутгемптон" благодаря дублю Марсьяля

И победа у "МЮ" получилась волевой (3:2). В других матчах игрового дня "Ливерпуль" дома не сумел одолеть "Норвич" (1:1), а "Тоттенхэм" оказался сильнее "Кристал Пэлас" (1:0).

Подробнее с результатами 6-го тура АПЛ можно ознакомиться здесь. А посмотреть видео здесь.

 

"Барселона" уверенно справилась с "Леванте"

"Барселона" одержала четвертую победу в четырех турах Примеры (4:1). За каталонцев забили Бартра, Неймар и дважды Месси, а у гостей отличился Касадесус.

Подробнее с результатами 4-го тура Примеры можно ознакомиться здесь. А посмотреть видео здесь.

 

"ПСЖ" готов предложить контракт Моуринью

"ПСЖ" готов предложить главному тренеру лондонского "Челси" Жозе Моуринью контракт по окончании нынешнего сезона. Sunday Express сообщает, что парижане начали проявлять интерес к португальскому специалисту после появления слухов, что тот может раньше срока покинуть свой пост в "Челси". Но не стоит забывать, что 52-летний Моуринью в прошлом месяце подписал с "аристократами" новое соглашение сроком на четыре года.

 

"Интер" продолжает возглавлять Серию А

В матче 4-го тура чемпионата Италии "Интер" переиграл "Кьево" (1:0). Также победы над "Дженоа" добился "Ювентус" (2:0), а вот "Рома" очки потеряла во встрече против "Сассуоло" (2:2).

Подробнее с результатами 4-го тура Серии А можно ознакомиться здесь. А посмотреть видео здесь.

 

Тотти забил 300-й гол за "Рому"

Нападающий "Ромы" Франческо Тотти забил 300-й гол в своей клубной карьере. В матче с "Сассуоло" 10-й номер римлян сравнял счет на 36-й минуте матча.

Гарсия: "Возможно, Тотти для города важнее папы римского"

 

Фавр ушел в отставку

Главный тренер менхенгладбахской "Боруссии" Люсьен Фавр заявил о том, что покидает команду.

"Тщательно все проанализировав, я пришел к выводу, что моя отставка является лучшим для команды решением на сегодняшний день. Я хорошо поработал в "Боруссии". Перемены будут полезны для команды", - сказал Фавр.

Фавр работал в "Боруссии" с 2011 года, и в первом сезоне под его руководством команда финишировала четвертой. В прошлом сезоне подопечные Фавра стали третьими и пробились в групповой этап Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне "Боруссия" проиграла пять матчей в Бундеслиге из пяти.

Франция. Лига 1 ПСЖ Манчестер Юнайтед ЦСКА Боруссия М Тевес Карлос Тотти Франческо Марсьяль Антони Моуринью Жозе Фавр Люсьен
Комментарии (1)
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vasiok74
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ПСЖ Мавра хочет в тренеры?сам Мавр врятли согласиться.тем более что он продлил контракт с Челси,на 4 года.
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