Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Восстание Гладбаха и новые рекорды Левандовски. Главные события 7-го тура немецкой Бундеслиги

Восстание Гладбаха и новые рекорды Левандовски. Главные события 7-го тура немецкой Бундеслиги

<p><em>Кризис дортмундской «Боруссии», осиротевший «Вольфсбург» и герой Левандовски. «Бомбардир» рассказывает о самых значимых событиях 7-го тура Бундеслиги.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Восстание Гладбаха, вопросы для Дортмунда</strong></span></p> <p>Чарующий феномен смены тренера наложил свой благотворный отпечаток на изрядно настрадавшуюся в текущем году менхенгладбахскую «Боруссию». Не беремся утверждать о возможных противоречиях, возникших между Люсьеном Фавром и его бывшим коллективом, но отметим главное – швейцарец был прав, когда заявлял о необходимости перемен.</p> <p>А возможно он и не хотел уходить – просто понимал, что с новым наставником придет доселе потерянное чувство незащищенности. Снова придется биться за место в основе, проснется наконец жажда крови. Крови соперника, естественно. Своей-то они уже пролили достаточно.</p> <p>В принципе, что бы там ни было, но это сработало. В игре со «Штутгартом» «Боруссия» соперника не превосходила. Да и мало кому на старте сезона это удается. «Швабы» - коллектив уникальный. Судите сами: практически во всех своих сыгранных в этом году матчах они, что называется, «вели». Били чаще и в створ, больше владели мячом, но все равно практически всегда терпели поражение. Так вот, в субботу на «Мерседес-Бенц Арене» ничего нового не было – только старые «заготовки».</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7994951" width="720"></iframe></p> <p>Но, что примечательно, на сей раз «Боруссии» удалось то, что удавалось ранее редко – выгрызть очки тогда, когда соперник держится за них, скрипя кожей на мускулах. Первыми забили, затем вынудили Гентнера затолкать мяч в собственные ворота и не сломались, когда Гинчек с пенальти уменьшил их преимущество в счете, поставив восклицательный знак усилиями Раффаэла в самом конце. Вторая победа «жеребят» подряд. Однако дальнейшие перспективы команды туманны – когда-то благословление от смены наставника все-таки сойдет на нет.</p> <p>И, похоже, у их товарищей из Дортмунда настал как раз такой период. Нет, конечно, Томас Тухель «шмелей» подготовил на славу, но все же было понятно, что в преображении того же Мхитаряна чуть больше эмоций, чем явного классового скачка.  Это, впрочем, только пример, - сам Генрих против Дармштадта выглядел не хуже своих одноклубников (хотя и лучше их не был, но все же).</p> <p>Важно то, что вторую игру кряду «Боруссия» Тухеля сводит к ничьей. Да, «Дармштадт» - противник не из пугливых, в этом мы уже успели убедиться, но для претендентов на чемпионство непроходимых команд быть не может по умолчанию. Но на деле же хозяева получили первыми и затем уже во втором тайме при помощи Обамеянга (который, к слову, стал единственным игроком, которому удалось отличиться во всех семи стартовых турах Бундеслиги) смогли сравнять счет и выйти вперед. Но удержать преимущество не удалось – на 90-й минуте Сулу пробил Бюрки и добыл для своей команды очередное очко. Таким образом дортмундцы лишились первой строчки в турнирной таблице, отпустив от себя «Баварию» на 2 балла.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443425983_6.jpg" style="height:400px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Голевые подвиги Левандовски продолжаются</strong></span></p> <p>Пента-трик за 9 минут будет жить долго. По крайней мере, подольше многих «вечных» рекордов прошлого столетия. Но Роберту Левандовски этого показалось мало, и поляк решил податься на поиски новых высот для покорения и довольно быстро таковую нашел.</p> <p>«Бавария» с «Майнцем» особо не возилась  - хозяева даже в створ ворот-то за весь матч не попали. А вот сами мюнхенцы чувствовали себя на чужой земле вольготно, пусть и забить смогли лишь во втором тайме. Тогда дубль на свой счет записал как раз-таки Роберт Левандовски, а финальный аккорд вызвался сыграть арендованный у «Ювентуса» Кингсли Коман. И сыграл его без запинок.</p> <p>В общем, рядовая победа «Баварии» над заведомо более слабым соперником. И говорить бы об этой игре не пришлось, если бы не одно «но»: этими голами польский форвард установил любопытное достижение: быстрее всех среди легионеров забил 100 мячей в Бундеслиге. Для этого Левандовски потребовалось лишь 168 матчей.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Спокойствие в середине</strong></span></p> <p>Относительным затишьем в середине турнирной таблицы запомнился минувший уикэнд. Поделили очки «Ингольштадт» с «Кельном» и «Герта» с «Айнтрахтом», довольно мощно проехался по «Вердеру» «Байер». Да так, что команда Виктора Скрипника стабильно била лишь в молоко – гостям же удались три по-настоящему точных удара, которые и предопределили ход матча.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443426683_8.jpg" style="height:380px; width:720px" /></p> <p>А вот «Вольсфбург» явно переживает «синдром второго сезона». «Волки» с трудом удерживаются в четверке сильнейших, параллельно играя вничью с недееспособным «Ганновером». А это говорит о многом. По-настоящему же примечательной получилась игра «Гамбурга» с «Шальке», после которой «горняки» выбились на третью позицию в Бундеслиге. И это несмотря на то, что перед началом сезона в молодого наставника «синих» Андре Брайтенрайтера никто, мягко говоря, всерьез не верил.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Символическая сборная</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443425320_Snimok_ekrana_2015-09-28_v_2_09_43.png" style="height:434px; width:343px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Все результаты 7-го тура немецкой Бундеслиги</strong></span></p> <p><strong><a href="https:///online/83223" target="_blank">«Кельн» - «Ингольштадт»</a> - 1:1</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/83224" target="_blank">«Вольфсбург» - «Ганновер»</a> - 1:1</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/83225" target="_blank">«Штутгарт» - «Боруссия» М</a> - 1:3</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/83226" target="_blank">«Аугсбург» - «Хоффенхайм»</a> - 1:3</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/83227" target="_blank">«Вердер» - «Байер»</a> - 0:3</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/83228" target="_blank">«Майнц» - «Бавария»</a> - 0:3</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/83229" target="_blank">«Гамбург» - «Шальке»</a> - 0:1</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/83230" target="_blank">«Айнтрахт» - «Герта»</a> - 1:1</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/83231" target="_blank">«Боруссия» Д - «Дармштадт»</a> - 2:2</strong></p>

Германия. Бундеслига Германия Боруссия М Дармштадт Бавария Вольфсбург Гентнер Кристиан Раффаэл Левандовски Роберт Сулу Айтач Фавр Люсьен Брайтенрайтер Андре
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
22:31
1
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
22:18
2
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
7
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
57
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
4
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
2
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+