Восстание Гладбаха и новые рекорды Левандовски. Главные события 7-го тура немецкой Бундеслиги

<p><em>Кризис дортмундской «Боруссии», осиротевший «Вольфсбург» и герой Левандовски. «Бомбардир» рассказывает о самых значимых событиях 7-го тура Бундеслиги.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Восстание Гладбаха, вопросы для Дортмунда</strong></span></p> <p>Чарующий феномен смены тренера наложил свой благотворный отпечаток на изрядно настрадавшуюся в текущем году менхенгладбахскую «Боруссию». Не беремся утверждать о возможных противоречиях, возникших между Люсьеном Фавром и его бывшим коллективом, но отметим главное – швейцарец был прав, когда заявлял о необходимости перемен.</p> <p>А возможно он и не хотел уходить – просто понимал, что с новым наставником придет доселе потерянное чувство незащищенности. Снова придется биться за место в основе, проснется наконец жажда крови. Крови соперника, естественно. Своей-то они уже пролили достаточно.</p> <p>В принципе, что бы там ни было, но это сработало. В игре со «Штутгартом» «Боруссия» соперника не превосходила. Да и мало кому на старте сезона это удается. «Швабы» - коллектив уникальный. Судите сами: практически во всех своих сыгранных в этом году матчах они, что называется, «вели». Били чаще и в створ, больше владели мячом, но все равно практически всегда терпели поражение. Так вот, в субботу на «Мерседес-Бенц Арене» ничего нового не было – только старые «заготовки».</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7994951" width="720"></iframe></p> <p>Но, что примечательно, на сей раз «Боруссии» удалось то, что удавалось ранее редко – выгрызть очки тогда, когда соперник держится за них, скрипя кожей на мускулах. Первыми забили, затем вынудили Гентнера затолкать мяч в собственные ворота и не сломались, когда Гинчек с пенальти уменьшил их преимущество в счете, поставив восклицательный знак усилиями Раффаэла в самом конце. Вторая победа «жеребят» подряд. Однако дальнейшие перспективы команды туманны – когда-то благословление от смены наставника все-таки сойдет на нет.</p> <p>И, похоже, у их товарищей из Дортмунда настал как раз такой период. Нет, конечно, Томас Тухель «шмелей» подготовил на славу, но все же было понятно, что в преображении того же Мхитаряна чуть больше эмоций, чем явного классового скачка. Это, впрочем, только пример, - сам Генрих против Дармштадта выглядел не хуже своих одноклубников (хотя и лучше их не был, но все же).</p> <p>Важно то, что вторую игру кряду «Боруссия» Тухеля сводит к ничьей. Да, «Дармштадт» - противник не из пугливых, в этом мы уже успели убедиться, но для претендентов на чемпионство непроходимых команд быть не может по умолчанию. Но на деле же хозяева получили первыми и затем уже во втором тайме при помощи Обамеянга (который, к слову, стал единственным игроком, которому удалось отличиться во всех семи стартовых турах Бундеслиги) смогли сравнять счет и выйти вперед. Но удержать преимущество не удалось – на 90-й минуте Сулу пробил Бюрки и добыл для своей команды очередное очко. Таким образом дортмундцы лишились первой строчки в турнирной таблице, отпустив от себя «Баварию» на 2 балла.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443425983_6.jpg" style="height:400px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Голевые подвиги Левандовски продолжаются</strong></span></p> <p>Пента-трик за 9 минут будет жить долго. По крайней мере, подольше многих «вечных» рекордов прошлого столетия. Но Роберту Левандовски этого показалось мало, и поляк решил податься на поиски новых высот для покорения и довольно быстро таковую нашел.</p> <p>«Бавария» с «Майнцем» особо не возилась - хозяева даже в створ ворот-то за весь матч не попали. А вот сами мюнхенцы чувствовали себя на чужой земле вольготно, пусть и забить смогли лишь во втором тайме. Тогда дубль на свой счет записал как раз-таки Роберт Левандовски, а финальный аккорд вызвался сыграть арендованный у «Ювентуса» Кингсли Коман. И сыграл его без запинок.</p> <p>В общем, рядовая победа «Баварии» над заведомо более слабым соперником. И говорить бы об этой игре не пришлось, если бы не одно «но»: этими голами польский форвард установил любопытное достижение: быстрее всех среди легионеров забил 100 мячей в Бундеслиге. Для этого Левандовски потребовалось лишь 168 матчей.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Спокойствие в середине</strong></span></p> <p>Относительным затишьем в середине турнирной таблицы запомнился минувший уикэнд. Поделили очки «Ингольштадт» с «Кельном» и «Герта» с «Айнтрахтом», довольно мощно проехался по «Вердеру» «Байер». Да так, что команда Виктора Скрипника стабильно била лишь в молоко – гостям же удались три по-настоящему точных удара, которые и предопределили ход матча.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443426683_8.jpg" style="height:380px; width:720px" /></p> <p>А вот «Вольсфбург» явно переживает «синдром второго сезона». «Волки» с трудом удерживаются в четверке сильнейших, параллельно играя вничью с недееспособным «Ганновером». А это говорит о многом. По-настоящему же примечательной получилась игра «Гамбурга» с «Шальке», после которой «горняки» выбились на третью позицию в Бундеслиге. И это несмотря на то, что перед началом сезона в молодого наставника «синих» Андре Брайтенрайтера никто, мягко говоря, всерьез не верил.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Символическая сборная</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443425320_Snimok_ekrana_2015-09-28_v_2_09_43.png" style="height:434px; width:343px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Все результаты 7-го тура немецкой Бундеслиги</strong></span></p> <p><strong><a href="https:///online/83223" target="_blank">«Кельн» - «Ингольштадт»</a> - 1:1</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/83224" target="_blank">«Вольфсбург» - «Ганновер»</a> - 1:1</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/83225" target="_blank">«Штутгарт» - «Боруссия» М</a> - 1:3</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/83226" target="_blank">«Аугсбург» - «Хоффенхайм»</a> - 1:3</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/83227" target="_blank">«Вердер» - «Байер»</a> - 0:3</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/83228" target="_blank">«Майнц» - «Бавария»</a> - 0:3</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/83229" target="_blank">«Гамбург» - «Шальке»</a> - 0:1</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/83230" target="_blank">«Айнтрахт» - «Герта»</a> - 1:1</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/83231" target="_blank">«Боруссия» Д - «Дармштадт»</a> - 2:2</strong></p>