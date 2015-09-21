Развеселый Лено и еврокубковый «Ингольштадт». Главные события 5-го тура немецкой Бундеслиги

<p><em>Тренер – «самоубийца», претенденты на чемпионство и очередное недоразумение от «Байера». «Бомбардир» - о том, ради чего стоило смотреть 5-й тур Бундеслиги.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Фавр выбил под собой стул</strong></span></p> <p>Так и просится на ум припев из песни Стаса Михайлова. Ну, из той, что про уход из чьей-то жизни и прочее. Футболисты «Боруссии М» старт сезона не просто провалили: из участника еврокубков они в одночасье превратились в самых явных кандидатов на вылет из Бундеслиги. Тут волей-неволей начнешь верить во всю эту чепуху со сглазами и порчей – просто так столь разительные перемены не происходят.</p> <p>Но у <a href="https:///coaches/218" target="_blank">Люсьена Фавра</a> гладбахскому феномену есть вполне себе логичное обоснование – в команде назрела необходимость перемен. А, как известно, если хочешь что-то менять, начни с себя. Вот он и начал, подав <a href="https:///news?id=443000" target="_blank">прошение об отставке</a> сразу же после субботнего поражения от «Кельна». Пятого подряд, к слову.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442817979_Сохраненное изображение 2015-9-21_9-29-11.521.jpg" style="height:445px; width:720px" /></p> <p>А ведь проиграли чисто тактически: «козлы» отдали мяч гостям, но те устрицу из панциря выковырять не сумели, как ни бились. А хозяевам хватило лишь одной результативной контратаки, чтобы заставить Менхенгладбах рыдать. Чисто тренерская оплошность.</p> <p>И тем логичнее было бы расстаться полюбовно и друг друга не мучить. Но в «Боруссии» тело предыдущих успехов решили эксгумировать, отклонив прошение Фавра. Сослались при этом боссы черно-белых на доверие и надежду, хотя куда вероятнее, что подходящего коня на переправе найти в нынешних условиях невозможно – решили доковылять дистанцию на издыхающей кобыле. Причем даже не в метафорическом смысле.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442818001_Чичарито.jpg" style="height:534px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Байер» дал концерт в Дортмунде</strong></span></p> <p>Нынешний сезон в Бундеслиге похож на срез всех капиталистических слоганов – даже последние могут стать первыми, а первые – последними. Работает, как часы из близлежащей Швейцарии. «Байер» начал текущий розыгрыш неплохо, но затем пошел по накатанной, долетев в итоге до Дортмунда.</p> <p>Там коллектив Роджера Шмидта звонко оконфузился. Чудеса начались буквально с первого гола: в контратаке Хофманн пронесся от одного края поля до другого, где Лено на выходе сотворил что-то непонятное, пролетев мимо мяча. Словом, преград у дортмундца не было – тот спокойно отправил мяч в опустевшие ворота.</p> <p>Далее Синдзи Кагава, как на тренировке, прошел сквозь защитников и легонько покатил футбольный снаряд в сетку – гол. Ну а затем не совсем логичный пенальти и 3:0. И если дальше все пойдет в таком же ключе, то в Германии одной отставкой станет больше.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442818021_Сохраненное изображение 2015-9-21_9-42-45.701.jpg" style="height:390px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Ингольштадт» рвется в еврокубки</strong></span></p> <p>Удивительная команда во всех отношениях. Вот уж не знаем, что там подмешивает в еду своим ребятам Ральф Хазенхюттль, но это работает: на старте сезона «Ингольштадт» закрепился в шестерке сильнейших, имея при этом в активе лишь три забитых гола.</p> <p>На сей раз под пресс дебютантов лиги попал «Вердер». Тот самый «Вердер», который еще недавно соперников разделывал под орех. «Черные» в гостях предложили сопернику открытый футбол, и хозяева с ритмом в конечном итоге не справились – пенальти, заработанный под занавес встречи, принес команде из одноименного города очередные три очка.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442818047_Шальке.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Определились главные претенденты на «Салатницу»</strong></span></p> <p>Кого угодно ожидали увидеть в этом списке, но только не «Шальке». Как-то перед началом сезона веры в молодого тренера «горняков» Андре Брайтенрайтера особой не было, а он взял и кое-что сумел. В частности, обыграть в этом туре «Штутгарт».</p> <p>Так себе достиженьице, скажем прямо. Но это если смотреть в турнирную таблицу, чего в данном случае делать категорически не советуем. «Шваабы» - одна из самых невезучих команд текущего розыгрыша. Они зачастую открывают счет, играют раскованнее соперника, много создают, но при этом оголяют тылы, чем и пользуются оппоненты.</p> <p>Ровно такой же сценарий в воскресенье и повторился. «Штутгарт» был хорош, однако «Шальке» стоило лишь однажды напрячься, чтобы результат матча облечь в свою форму. Не самая выдающаяся, но все-таки победа, которая позволяет сине-белым быть в четверке.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442818075_Дост.jpg" style="height:401px; width:720px" /></p> <p>Продолжила свое восхождение к вершине и мюнхенская «Бавария». «Дармштадт» пытался, но машина быстрее велосипеда, поэтому молча констатируем – 3:0. А вот «Вольфсбург», похоже, после потери Де Брюйне особо не скучает. Давеча на одной ноге ЦСКА в Лиге Чемпионов обыграли, а теперь вот под каток попала берлинская «Герта». И несмотря на безоблачную победу, Хеккинг все-таки остался недоволен. Но не всей командой, а конкретно Басом Достом, который по мнению тренера слишком много времени сейчас уделяет собственным хотелкам, забывая про командные нужды. Но вся эта история не помешала «Вольфсбургу» сохранить за собой третью позицию.</p> <p><strong>Символическая сборная</strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442818339_Германи.png" style="height:451px; width:350px" /></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Все результаты 5-го тура немецкой Бундеслиги:</strong></span></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/83205" target="_blank">«Майнц» - «Хоффенхайм»</a></strong> - <strong>3:1</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/83206" target="_blank">«Вольфсбург» - «Герта»</a></strong> - <strong>2:0</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/83207" target="_blank">«Гамбург» - «Айнтрахт»</a></strong> - <strong>0:0</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/83208" target="_blank">«Вердер» - «Ингольштадт»</a></strong> - <strong>0:1</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/83209" target="_blank">«Кельн» - «Боруссия М»</a></strong> - <strong>1:0</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/83210" target="_blank">«Дармштадт» - «Бавария»</a></strong> - <strong>0:3</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/83211" target="_blank">«Штутгарт» - «Шальке»</a></strong> - <strong>0:1</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/83212" target="_blank">«Боруссия Д» - «Байер»</a></strong> - <strong>3:0</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/83213" target="_blank">«Аугсбург» - «Ганновер»</a></strong> - <strong>2:0</strong></p>