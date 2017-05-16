Промес останется в «Спартаке». На новом стадионе «Зенита» могут поменять газон. Дайджест событий дня

Стадион «Санкт-Петербург» может сменить газон

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что на новом стадионе «Зенита» может быть заменен газон, а окончательное решение по этому поводу будет принято не позднее конца мая. Напомним, первый матч Кубка конфедераций-2017 состоится 17 июня – ровно через месяц и один день.

«Газон сейчас проходит санацию, но на всякий случай я еще в прошлом году зарезервировал три рулонных газона. Один из них сейчас лежит на тренировочной площадке на проспекте Металлистов. Эти газоны очень нетребовательны в уходе. 31 мая –точка невозврата по решению о том, на каком газоне будут проводиться матчи Кубка конфедераций», – сказал Албин.

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Павлюченко не дрался с игроками «Локомотива», но получил дисквалификацию

Спустя две недели после драки в финале Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом» комитет по этике РФС вынес решение по Роману Павлюченко, который в боевых действиях участия не принимал, но при этом высказался в очень грубой форме и с использованием ненормативной лексики в адрес бразильца Ари.

«В связи с допущенными нарушениями регламента применить к Павлюченко санкцию дисквалификации на четыре матча Кубка России (два матча – условно), а также штраф в размере 20 тысяч рублей. Обратить внимание президента «Урала» Григория Иванова на необходимость обсуждения данного случая на общем собрании команды и впредь не допустить подобного», – сообщил председатель комитета Семен Андреев.

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Федун заговорил о «Спартаке» в полуфинале Лиги чемпионов

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мыслями о будущем команды. По его мнению, красно-белые могут дойти до поздней стадии Лиги чемпионов при определенной удаче. «При большой доле везения можно дойти до полуфинала. Пожалуй, на сегодняшний день это пик, на который «Спартак» в нынешних финансовых реалиях может рассчитывать. А о новой мечте пока говорить не хочу, так как озвученная мечта быстро превращается в планы», – подчеркнул Федун.

Промес останется в «Спартаке» на следующий сезон

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес не покинет клуб будущим летом и будет дальше защищать цвета чемпионов России. Об этом сообщил президент «Спартака» Леонид Федун. «Зная финансовые возможности клубов АПЛ, загадывать наперед ничего нельзя. О чем говорить, если у них вылетающие из элиты команды имеют бюджеты больше, чем у «Спартака»? Насколько я знаю Антона, он никуда не хочет уходить и полон амбиций проявить себя в Лиге чемпионов. По крайней мере, этот год он проведет с нами», – уверен Федун.

Дортмундская «Боруссия» определилась с кандидатурой нового тренера

«Боруссия» из Дортмунда сменит тренера по окончании сезона. Вместо Томаса Тухеля, который покинет клуб из-за разногласий с руководством, «Боруссию» возглавит главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр, который ранее тренировал в Бундеслиге «Боруссию» из Менхенгладбаха. Стороны уже договорились обо всех деталях нового контракта. Напомним, в нынешнем сезоне «Ницца» под руководством Фавра гарантировала себе третье место в чемпионате Франции и участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Рейтинг. Кто лучший игрок сезона в Бундеслиге?

СМИ сообщили о возможном конфликте Зидана и Мораты

Нападающий «Реала» Альваро Мората выразил недовольство после своей замены в матче 37-го тура Примеры с «Севильей» (4:1). Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан протянул футболисту руку, но тот отказался ее пожимать. Ранее сообщалось о том, что Мората покинет клуб, несмотря на истекающий лишь летом 2021 года контракт. В трансфере испанца заинтересованы в АПЛ. Впрочем, информацию о каком-либо конфликте между тренером и игроком сам Зидан и опроверг.

В символической сборной Европы – четыре игрока «Баварии»

Аналитическая компания CIES Football Observatory вывесила список игроков, которые попали в символическую сборную сезона в Европе. Квартет футболистов «Баварии» составили Мануэль Нойер, Хави Мартинес, Матс Хуммельс и Тиаго Алькантара. Суперфорварды Примеры Лионель Месси и Криштиану Роналду также вошли в этот состав. Учет при составлении сборной был сделан на коэффициент производительности футболистов. Полный список – тут.

«Ювентус» готов приобрести еще одного игрока «Ромы»

Купив прошлым летом Миралема Пьянича из «Ромы», «Ювентус» заинтересовался еще одним футболистом римлян. Теперь выбор пал на Раджу Наингголана, за которого «Юве» готов выложить 40 миллионов евро. Альтернативным вариантом является юный полузащитник «Пескары» Мамаду Кулибали. Напомним, «Роме» Наингголан достался в июле 2014 года – римский клуб приобрел футболиста из «Кальяри» за 15 миллионов евро.

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