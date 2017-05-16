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    Зидан: «В ситуации с Моратой все не так, как преподнесли СМИ»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что нападающий Альваро Мората не пожал ему руку не из-за обиды, а по другой причине. Напомним, после своей замены в матче 37-го тура Примеры с «Севильей» (4:1) 24-летний игрок, уходя с поля, проигнорировал протянутую ему руку французского наставника.

    «Все было вовсе не так, как напечатали об этом СМИ. Он не был зол на меня, его рассердил другой эпизод. Мы уже это с ним обсудили, но разговор останется между нами», – сказал Зидан.

    Источник: Marca

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    16.05.2017 17:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 17 мая 2017, 09:28

      оставить в клубе, не продавать, и конкретна в следующем году замариновать на лавке!

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 16 мая 2017, 22:21

      Зизу велик

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +66

      Нил78 16 мая 2017, 20:54

      Реал выбирает не просто классных игроков, но и игроков , умеющих играть на публику. В этом весь РЕАЛ! Нужна подпитка прессы, нужны сенсации и заметность. У РЕАЛа все с этим пока в порядке (СМИ ведь написали об этом)

      0
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 16 мая 2017, 20:43

      Зидан мудр как на поле и вне поля!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 16 мая 2017, 19:34

      Зидан скрывает.Это разумно,но Мората не прав.

      0
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      Рейтинг: +1130

      petr69 16 мая 2017, 19:22

      Всякое бывает,- хотелось реабилитироваться за ошибки в игре,-а тут замена.
      А Зидан молодец,-все понимает

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 мая 2017, 18:25

      Опять СМИ всё раздули.

      1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 16 мая 2017, 18:16

      не пожать руку тренеру от нормально иногда, но если это ЗИЗУ то вообще не приемлемо! Ты маленький сосунок, тебе одна из легенд футбола руку протянул, ну а ты? Не успел вылупится из яйца так сразу кукарекаешь???

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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 мая 2017, 18:04

      Зидан - дипломат . Молодец , зачем из мухи слона делать .

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