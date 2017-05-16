Зидан: «В ситуации с Моратой все не так, как преподнесли СМИ»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что нападающий Альваро Мората не пожал ему руку не из-за обиды, а по другой причине. Напомним, после своей замены в матче 37-го тура Примеры с «Севильей» (4:1) 24-летний игрок, уходя с поля, проигнорировал протянутую ему руку французского наставника.

«Все было вовсе не так, как напечатали об этом СМИ. Он не был зол на меня, его рассердил другой эпизод. Мы уже это с ним обсудили, но разговор останется между нами», – сказал Зидан.