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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Ницца
Лорьян - Ницца: обзор матча 20 августа 2023
Лорьян
20.08.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 1
Завершен
Ницца
77'
С. Дукуре
64'
Э. Гессан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорьян - Ницца
88'
Замена
Б. Браими
️️️️
Г. Лаборд
Замена
И. Бонке
️️️️
Ж. Понко
86'
83'
Замена
Т. Моффи
️️️️
Э. Гессан
78'
Замена
Х. Будауи
️️️️
М. Сансон
78'
Замена
Б. Буанани
️️️️
С. Диоп
ГОЛ! 1:1!
С. Дукуре
77'
Замена
С. Дукуре
️️️️
Б. Дьенг
71'
64'
ГОЛ! 0:1!
Э. Гессан
Замена
Д. Йонгва
️️️️
В. Ле Гофф
57'
Замена
Т. Ле Бри
️️️️
Б. Мейте
57'
Желтая карточка
Ж. Лапорт
53'
52'
Желтая карточка
М. Сансон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
18
Бамо Мейте
ОП
19
Лоран Абержель
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
21
Жюльен Понко
АП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Эванн Гессан
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Лорьян
1
Вито Манноне
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
27
Формос Менди
ЦЗ
20
Дембо Силла
ПЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
7
Пабло Пажи
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
7
Билал Браими
ЛВ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
21
Реда Белахьян
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
4-2-1-2-1
38
Мвого
25
Ле Гофф
15
Лапорт
3
Тальби
24
Калюлю
18
Мейте
19
Абержель
17
Макенго
21
Понко
21
Февр
9
Дьенг
4-2-1-1-2
1
Булка
26
Бар
55
Ндайшими
4
Данте
20
Аталь
13
Росарио
19
Тюрам
8
Сансон
10
Диоп
9
Лаборд
10
Гессан
25
Ле Гофф
13
Йонгва
13
Йонгва
25
Ле Гофф
21
Понко
8
Бонке
8
Бонке
21
Понко
18
Мейте
11
Ле Бри
11
Ле Бри
18
Мейте
9
Дьенг
22
Дукуре
22
Дукуре
9
Дьенг
8
Сансон
6
Будауи
6
Будауи
8
Сансон
9
Лаборд
7
Браими
7
Браими
9
Лаборд
10
Диоп
26
Буанани
26
Буанани
10
Диоп
10
Гессан
9
Моффи
9
Моффи
10
Гессан
Остались в запасе
Лорьян
Ницца
1
Вито Манноне
ВР
27
Формос Менди
ЦЗ
20
Дембо Силла
ПЗ
22
Эли Жуниор Крупи
АП
7
Пабло Пажи
ЦФ
77
Тедди Булхенди
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
21
Реда Белахьян
ОП
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
27
Формос Менди
ЦЗ
20
Дембо Силла
ПЗ
22
Эли Жуниор Крупи
АП
7
Пабло Пажи
ЦФ
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
21
Реда Белахьян
ОП
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Лорьян - Ницца
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
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2 : 1
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