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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Лорьян
Ницца - Лорьян: обзор матча 23 декабря 2020
Ницца
23.12.2020, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 17 тур
2 : 2
Завершен
Лорьян
18'
Ж. Лотомба
34'
Ж. Рен-Аделед
49'
Т. Моффи
82'
А. Грбич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Лорьян
Желтая карточка
Ж. Рен-Аделед
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
Э. Ле Фе
90'
+1
Замена
У. Бозок
️️️️
К. Буагар
Желтая карточка
Ж. Лотомба
90'
83'
Замена
Э. Ле Фе
️️️️
Т. Монконду
82'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Грбич
Красная карточка
Р. Бамбу
81'
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
Х. Будауи
80'
Замена
С. Н'Соки
️️️️
Ф. Данильюк
74'
Желтая карточка
Х. Будауи
73'
Замена
Д. Ндой
️️️️
Р. Лопеш
65'
63'
Замена
А. Грбич
️️️️
Т. Моффи
63'
Замена
Ж. Делаплас
️️️️
Ж. Эрго
49'
ГОЛ! 2:1!
Т. Моффи
Пас отдал
К. Буагар
Замена
А. Камара
️️️️
Ю. Аталь
46'
46'
Замена
Й. Висса
️️️️
Л. Абержель
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Лемуан
44'
Желтая карточка
Т. Монконду
38'
Желтая карточка
Ж. Лапорт
ГОЛ! 2:0!
Ж. Рен-Аделед
Пас отдал
Х. Будауи
34'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Лотомба
Пас отдал
Ж. Рен-Аделед
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Патрик Виейра
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
19
Лоран Абержель
ОП
6
Тома Монконду
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
34
Тео Пьонье-Бертран
ЦЗ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
22
Алексис Труй
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
28
Энцо Ле Фе
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
9
Адриан Грбич
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
3-4-2-1
44
Бенитес
3
Бамбу
24
Данильюк
3
Пельмар
3
Лотомба
19
Тюрам
14
Шнейдерлен
20
Аталь
6
Будауи
11
Рен-Аделед
9
Лопеш
4-2-1-2-1
1
Нарди
14
Эрго
15
Лапорт
21
Морель
25
Ле Гофф
19
Абержель
6
Монконду
18
Лемуан
45
Лорьенте
17
Буагар
9
Моффи
9
Лопеш
14
Ндой
14
Ндой
9
Лопеш
6
Будауи
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
6
Будауи
20
Аталь
11
Камара
11
Камара
20
Аталь
24
Данильюк
34
Н'Соки
34
Н'Соки
24
Данильюк
19
Абержель
9
Висса
9
Висса
19
Абержель
6
Монконду
28
Ле Фе
28
Ле Фе
6
Монконду
9
Моффи
9
Грбич
9
Грбич
9
Моффи
14
Эрго
22
Делаплас
22
Делаплас
14
Эрго
17
Буагар
17
Бозок
17
Бозок
17
Буагар
Остались в запасе
Ницца
Лорьян
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
22
Алексис Труй
ЦП
34
Тео Пьонье-Бертран
ЦЗ
30
Йоан Кардиналь
ВР
14
Хишам Маю
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
99
Трево Чалоба
ЦЗ
25
Стефан Диарра
ПВ
1
Маттью Дрейер
ВР
12
Сильвен Марво
АП
Остались в запасе
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
22
Алексис Труй
ЦП
34
Тео Пьонье-Бертран
ЦЗ
30
Йоан Кардиналь
ВР
14
Хишам Маю
ЦП
Остались в запасе
99
Трево Чалоба
ЦЗ
25
Стефан Диарра
ПВ
1
Маттью Дрейер
ВР
12
Сильвен Марво
АП
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Ницца - Лорьян
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
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