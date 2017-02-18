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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Ницца
Лорьян - Ницца: обзор матча 18 февраля 2017
Лорьян
18.02.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 26 тур
0 : 1
Завершен
Ницца
15'
В. Сиприен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Ницца
Замена
А. Вакасо
️️️️
Д. Кабо
88'
81'
Замена
А. Донис
️️️️
В. Эйссерик
79'
Желтая карточка
Й. Кардиналь
Замена
Р. Филиппото
️️️️
Б. Муканджо
78'
77'
Замена
М. Ле Марша
️️️️
М. Оббади
Замена
Б. Жанно
️️️️
Ф. Беллуджу
71'
68'
Красная карточка
М. Балотелли
Желтая карточка
Б. Муканджо
68'
Желтая карточка
Ф. Беллуджу
53'
43'
Желтая карточка
М. Оббади
Желтая карточка
С. Марво
29'
15'
ГОЛ! 0:1!
В. Сиприен
Пас отдал
А. Суке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
99
Эрвин Коффи
ПЗ
12
Сильвен Марво
АП
12
Бенджамин Муканджо
АП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
19
Джимми Кабо
ПВ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Ницца
21
Мунир Оббади
ВР
30
Йоан Кардиналь
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЛФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
9
Валентин Эйссерик
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Лорьян
16
Поль Делекруа
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
25
Альхассан Вакасо
ЦП
88
Кафу
ЦП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
3-2-1-3-1
23
Леком
14
Пейберне
15
Туре
14
Беллуджу
25
Ле Гофф
99
Коффи
7
Мвуэмба
12
Марво
12
Муканджо
19
Кабо
20
Уорис
4-2-3
21
Оббади
2
Суке
44
Байссе
4
Данте
29
Дальберт
14
Сери
25
Сиприен
9
Эйссерик
45
Балотелли
20
Бельханда
12
Муканджо
12
Филиппото
12
Филиппото
12
Муканджо
19
Кабо
25
Вакасо
25
Вакасо
19
Кабо
14
Беллуджу
9
Жанно
9
Жанно
14
Беллуджу
21
Оббади
23
Ле Марша
23
Ле Марша
21
Оббади
9
Эйссерик
11
Донис
11
Донис
9
Эйссерик
Остались в запасе
Лорьян
Ницца
16
Поль Делекруа
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
16
Поль Делекруа
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Лорьян - Ницца
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Мустуар
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