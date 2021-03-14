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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Ницца
Лорьян - Ницца: обзор матча 14 марта 2021
Лорьян
14.03.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 29 тур
1 : 1
Завершен
Ницца
66'
Й. Висса
58'
М. Маолида
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Ницца
Замена
А. Грбич
️️️️
Т. Моффи
83'
77'
Замена
К. Тюрам
️️️️
А. Гуири
73'
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
Желтая карточка
Л. Абержель
73'
ГОЛ! 1:1!
Й. Висса
Пас отдал
А. Лорьенте
66'
Замена
Й. Висса
️️️️
К. Буагар
65'
58'
ГОЛ! 0:1!
М. Маолида
Замена
У. Мендес
️️️️
В. Ле Гофф
58'
42'
Желтая карточка
А. Камара
Желтая карточка
К. Буагар
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
19
Лоран Абержель
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Лорьян
1
Тедди Бартуше
ВР
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
15
Франклин Ваджа
ОП
12
Сильвен Марво
АП
9
Адриан Грбич
ЦФ
34
Malamine Doumbouya
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
22
Алексис Труй
ЦП
19
Малик Селлуки
ПВ
14
Дан Ндой
ПВ
3-3-1-2-1
1
Дрейер
15
Лапорт
99
Чалоба
55
Гравийон
25
Ле Гофф
19
Абержель
14
Эрго
28
Ле Фе
17
Буагар
45
Лорьенте
9
Моффи
4-1-1-2-2
44
Бенитес
11
Камара
2
Салиба
3
Бамбу
3
Лотомба
14
Шнейдерлен
33
Лис-Мелу
20
Клод-Морис
9
Маолида
9
Дольберг
9
Гуири
9
Моффи
9
Грбич
9
Грбич
9
Моффи
25
Ле Гофф
17
Мендес
17
Мендес
25
Ле Гофф
17
Буагар
9
Висса
9
Висса
17
Буагар
9
Гуири
19
Тюрам
19
Тюрам
9
Гуири
Остались в запасе
Лорьян
Ницца
34
Malamine Doumbouya
ЦФ
15
Франклин Ваджа
ОП
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
1
Тедди Бартуше
ВР
12
Сильвен Марво
АП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
19
Малик Селлуки
ПВ
22
Алексис Труй
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
34
Malamine Doumbouya
ЦФ
15
Франклин Ваджа
ОП
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
1
Тедди Бартуше
ВР
12
Сильвен Марво
АП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Остались в запасе
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
19
Малик Селлуки
ПВ
22
Алексис Труй
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Лорьян - Ницца
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
Мустуар
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