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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Лорьян
Ницца - Лорьян: обзор матча 02 октября 2016
Ницца
02.10.2016, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 8 тур
2 : 1
Завершен
Лорьян
11'
Р. Перейра
86'
М. Балотелли
61'
Б. Муканджо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Лорьян
Вторая желтая
М. Балотелли
90'
+2
Желтая карточка
В. Эйссерик
89'
Желтая карточка
М. Балотелли
87'
86'
Желтая карточка
Кафу
ГОЛ! 2:1!
М. Балотелли
Пас отдал
В. Сиприен
86'
85'
Замена
И. Бен Хемис
️️️️
А. Мвуэмба
Замена
А. Плеа
️️️️
М. Бодмер
76'
72'
Замена
М. Уорис
️️️️
Б. Муканджо
64'
Замена
В. Меслуб
️️️️
Ф. Беллуджу
Замена
В. Эйссерик
️️️️
Дальберт
63'
61'
ГОЛ! 1:1!
Б. Муканджо
Пас отдал
М. Мара
Желтая карточка
М. Сарр
60'
27'
Желтая карточка
Ф. Беллуджу
ГОЛ! 1:0!
Р. Перейра
Пас отдал
М. Бодмер
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
24
Матье Бодмер
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦП
88
Кафу
ЦП
12
Бенджамин Муканджо
АП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
19
Джимми Кабо
ПВ
21
Мохамед Мара
ЛФ
Ницца
1
Муез Хассен
ВР
2
Арно Суке
ПЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
14
Алассан Плеа
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Лорьян
16
Поль Делекруа
ВР
17
Валид Меслуб
ВР
99
Эрвин Коффи
ПЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
35
Иссам Бен Хемис
ЦП
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Кардиналь
44
Байссе
5
Сарр
4
Данте
29
Дальберт
21
Перейра
14
Сери
20
Бельханда
25
Сиприен
24
Бодмер
45
Балотелли
4-3-2-1
23
Леком
31
Морейра
15
Туре
13
Сиани
25
Ле Гофф
7
Мвуэмба
88
Кафу
14
Беллуджу
19
Кабо
12
Муканджо
21
Мара
29
Дальберт
9
Эйссерик
9
Эйссерик
29
Дальберт
24
Бодмер
14
Плеа
14
Плеа
24
Бодмер
14
Беллуджу
17
Меслуб
17
Меслуб
14
Беллуджу
7
Мвуэмба
35
Бен Хемис
35
Бен Хемис
7
Мвуэмба
12
Муканджо
20
Уорис
20
Уорис
12
Муканджо
Остались в запасе
Ницца
Лорьян
2
Арно Суке
ПЗ
1
Муез Хассен
ВР
6
Реми Вальтер
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
7
Морике Фофана
ЛВ
99
Эрвин Коффи
ПЗ
16
Поль Делекруа
ВР
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
Остались в запасе
2
Арно Суке
ПЗ
1
Муез Хассен
ВР
6
Реми Вальтер
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Остались в запасе
7
Морике Фофана
ЛВ
99
Эрвин Коффи
ПЗ
16
Поль Делекруа
ВР
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Ницца - Лорьян
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Альянс Ривьера
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