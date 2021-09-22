Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Ницца
Лорьян - Ницца: обзор матча 22 сентября 2021
Лорьян
22.09.2021, среда, 22:00
Франция. Лига 1, 7 тур
1 : 0
Завершен
Ницца
23'
Т. Монконду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Ницца
Замена
И. Силва
️️️️
Т. Моффи
88'
82'
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
К. Тюрам
82'
Замена
Ж. Лотомба
️️️️
Ю. Аталь
79'
Желтая карточка
Ю. Аталь
78'
Желтая карточка
А. Делор
Замена
С. Диарра
️️️️
Э. Ле Фе
77'
Вторая желтая
М. Йенц
69'
Замена
А. Лорьенте
️️️️
А. Грбич
64'
64'
Замена
Ф. Данильюк
️️️️
Ж. Тодибо
Желтая карточка
М. Йенц
62'
60'
Желтая карточка
П. Росарио
55'
Пенальти не реализован!
А. Гуири
46'
Замена
Э. Гессан
️️️️
Х. Будауи
24'
Замена
К. Стенгс
️️️️
Д. Клюйверт
ГОЛ! 1:0!
Т. Монконду
Пас отдал
Э. Ле Фе
23'
22'
Желтая карточка
Д. Клюйверт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
19
Лоран Абержель
ОП
6
Тома Монконду
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
4
Мориц Йенц
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
11
Тео Ле Бри
ЦЗ
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
2
Самуэль Лорик
ЦЗ
11
Редван Бурлес
ЛП
25
Стефан Диарра
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
2
Игор Силва
ЦФ
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
14
Джастин Смит
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
4-2-1-3
1
Нарди
25
Ле Гофф
17
Мендес
15
Лапорт
14
Эрго
19
Абержель
6
Монконду
28
Ле Фе
9
Грбич
9
Моффи
4
Йенц
4-2-1-1-2
44
Бенитес
26
Бар
4
Данте
20
Тодибо
20
Аталь
13
Росарио
19
Тюрам
6
Будауи
19
Клюйверт
9
Гуири
9
Делор
28
Ле Фе
25
Диарра
25
Диарра
28
Ле Фе
9
Грбич
45
Лорьенте
45
Лорьенте
9
Грбич
9
Моффи
2
Силва
2
Силва
9
Моффи
19
Клюйверт
14
Стенгс
14
Стенгс
19
Клюйверт
20
Аталь
3
Лотомба
3
Лотомба
20
Аталь
20
Тодибо
24
Данильюк
24
Данильюк
20
Тодибо
19
Тюрам
14
Шнейдерлен
14
Шнейдерлен
19
Тюрам
6
Будауи
29
Гессан
29
Гессан
6
Будауи
Остались в запасе
Лорьян
Ницца
1
Маттью Дрейер
ВР
11
Тео Ле Бри
ЦЗ
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
2
Самуэль Лорик
ЦЗ
11
Редван Бурлес
ЛП
1
Марцин Булка
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
14
Джастин Смит
ЦП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
11
Тео Ле Бри
ЦЗ
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
2
Самуэль Лорик
ЦЗ
11
Редван Бурлес
ЛП
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
14
Джастин Смит
ЦП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Лорьян - Ницца
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
Мустуар
Новости команд
Все
Лорьян
Ницца
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
22 ноября
10
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
22 ноября
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
21 ноября
6
«Ницца» – «ПСЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
22 ноября
10
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
22 ноября
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
21 ноября
6
«Ницца» – «ПСЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+