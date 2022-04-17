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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Лорьян
Ницца - Лорьян: обзор матча 17 апреля 2022
Ницца
17.04.2022, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 32 тур
2 : 1
Завершен
Лорьян
54'
А. Делор (П)
88'
А. Делор
61'
А. Лорьенте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - Лорьян
90'
Замена
Ф. Лемуан
️️️️
И. Бонке
ГОЛ! 2:1!
А. Делор
Пас отдал
К. Дольберг
88'
86'
Замена
Д. Уаттара
️️️️
А. Лорьенте
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
П. Росарио
79'
Желтая карточка
К. Тюрам
78'
Замена
Б. Браими
️️️️
Д. Клюйверт
78'
Замена
М. Бар
️️️️
Ж. Амави
67'
Замена
Х. Будауи
️️️️
К. Стенгс
67'
Замена
К. Дольберг
️️️️
А. Гуири
67'
67'
Замена
И. Коне
️️️️
М. Йенц
66'
Замена
Т. Монконду
️️️️
Т. Моффи
61'
ГОЛ! 1:1!
А. Лорьенте
Пас отдал
В. Ле Гофф
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Делор
54'
53'
Желтая карточка
М. Йенц
46'
Замена
К. Буагар
️️️️
С. Сумано
Желтая карточка
Ф. Данильюк
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
23
Жордан Амави
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
14
Калвин Стенгс
ПВ
9
Анди Делор
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
19
Лоран Абержель
ОП
8
Инносент Бонке
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
99
Самбу Сумано
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
33
Антуан Менди
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
29
Эванн Гессан
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
17
Кентен Буагар
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
4-2-2-2
44
Бенитес
23
Амави
20
Тодибо
24
Данильюк
3
Лотомба
13
Росарио
19
Тюрам
19
Клюйверт
14
Стенгс
9
Гуири
9
Делор
4-1-1-1-3
1
Дрейер
17
Мендес
27
Петро
4
Йенц
25
Ле Гофф
19
Абержель
8
Бонке
45
Лорьенте
9
Моффи
2
Силва
99
Сумано
23
Амави
26
Бар
26
Бар
23
Амави
13
Росарио
14
Шнейдерлен
14
Шнейдерлен
13
Росарио
14
Стенгс
6
Будауи
6
Будауи
14
Стенгс
19
Клюйверт
7
Браими
7
Браими
19
Клюйверт
9
Гуири
9
Дольберг
9
Дольберг
9
Гуири
9
Моффи
6
Монконду
6
Монконду
9
Моффи
8
Бонке
18
Лемуан
18
Лемуан
8
Бонке
99
Сумано
17
Буагар
17
Буагар
99
Сумано
45
Лорьенте
11
Уаттара
11
Уаттара
45
Лорьенте
4
Йенц
28
Коне
28
Коне
4
Йенц
Остались в запасе
Ницца
Лорьян
1
Марцин Булка
ВР
33
Антуан Менди
ЦЗ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
11
Тео Ле Бри
АП
1
Пауль Нарди
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
33
Антуан Менди
ЦЗ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Остались в запасе
11
Тео Ле Бри
АП
1
Пауль Нарди
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Ницца - Лорьян
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
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