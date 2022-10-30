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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Ницца
Лорьян - Ницца: обзор матча 30 октября 2022
Лорьян
30.10.2022, воскресенье, 19:05
Франция. Лига 1, 13 тур
1 : 2
Завершен
Ницца
18'
Д. Уаттара
61'
Ю. Аталь
69'
Г. Лаборд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорьян - Ницца
90'
+3
Замена
К. Тюрам
️️️️
Н. Пепе
88'
Замена
Д. Брайан
️️️️
Х. Будауи
Замена
А. Аушиш
️️️️
И. Бонке
85'
Замена
И. Коне
️️️️
Э. Ле Фе
84'
Замена
Й. Катлин
️️️️
Т. Ле Бри
71'
Замена
К. Буагар
️️️️
Ж. Понко
71'
69'
ГОЛ! 1:2!
Г. Лаборд
Пас отдал
Х. Будауи
62'
Замена
Ж. Лотомба
️️️️
Ю. Аталь
62'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
М. Лемина
61'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Аталь
Пас отдал
Б. Браими
Замена
Т. Моффи
️️️️
С. Диарра
60'
58'
Желтая карточка
М. Лемина
46'
Замена
Г. Лаборд
️️️️
Р. Баркли
ГОЛ! 1:0!
Д. Уаттара
Пас отдал
Э. Ле Фе
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
21
Жюльен Понко
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
11
Данго Уаттара
ПВ
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
99
Марио Лемина
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Лорьян
1
Вито Манноне
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
24
Адиль Аушиш
АП
17
Кентен Буагар
АП
9
Терем Моффи
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
10
Йоан Катлин
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
8
Рарес Илие
ЛВ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
4-2-3-1
38
Мвого
25
Ле Гофф
15
Лапорт
3
Тальби
24
Калюлю
8
Бонке
28
Ле Фе
11
Ле Бри
21
Понко
11
Уаттара
25
Диарра
4-2-2-1-1
1
Шмейхель
26
Бар
20
Тодибо
4
Данте
20
Аталь
13
Росарио
99
Лемина
6
Будауи
6
Баркли
7
Браими
19
Пепе
8
Бонке
24
Аушиш
24
Аушиш
8
Бонке
21
Понко
17
Буагар
17
Буагар
21
Понко
25
Диарра
9
Моффи
9
Моффи
25
Диарра
11
Ле Бри
10
Катлин
10
Катлин
11
Ле Бри
28
Ле Фе
28
Коне
28
Коне
28
Ле Фе
6
Будауи
23
Брайан
23
Брайан
6
Будауи
20
Аталь
3
Лотомба
3
Лотомба
20
Аталь
19
Пепе
19
Тюрам
19
Тюрам
19
Пепе
99
Лемина
21
Рэмзи
21
Рэмзи
99
Лемина
6
Баркли
9
Лаборд
9
Лаборд
6
Баркли
Остались в запасе
Лорьян
Ницца
1
Вито Манноне
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
77
Тедди Булхенди
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
8
Рарес Илие
ЛВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
8
Рарес Илие
ЛВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Лорьян - Ницца
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
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