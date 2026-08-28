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«Лорьян» – «Труа»: кто победит в матче 2 тура Лиги 1 2026/2027

28 августа 2026 10:31
Лорьян - Труа
29 авг. 2026, суббота 21:45 | Франция. Лига 1, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Лорьяна»
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Матч 2 тура чемпионата Франции между «Лорьяном» и «Труа» пройдет 29 августа 2026 года в Лорьяне на стадионе «Стад дю Мустуа». Обе команды стартовали с нулевых ничьих: хозяева разошлись миром с «Ниццей» (0:0), гости – с «Парижем» (0:0). При этом в очных встречах «Лорьян» имеет явное преимущество – три победы подряд и три сухих матча против «Труа». Сможет ли гости прервать эту неудачную серию и увезти очки из Бретани, или хозяева продолжат своe доминирование и одержат первую победу в сезоне?

Кто победит в матче

«Лорьян» подходит к игре с явным психологическим преимуществом над соперником. Команда побеждает «Труа» в трeх последних очных матчах и не пропускает в них ни одного гола, что говорит о полной уверенности у чужих ворот. В атаке хозяева стабильны: они забивают в пяти из семи последних матчей, а в очных встречах с «Труа» отличаются в пяти последних играх. В среднем за последние пять матчей атака «Лорьяна» приносит 1,60 гола, а оборона пропускает 1,40. В стартовом туре они сыграли вничью с «Ниццей» (0:0), а в товарищеских матчах разгромили ЮНФП (5:1) и уступили «Анже» (1:2). Домашняя поддержка и уверенность в очных встречах делают «Лорьян» явным фаворитом.

«Труа» пока не знает поражений в новом сезоне, но и не побеждает – три последних матча завершились вничью. В атаке гости стабильны: они забивают в пяти из семи последних встреч, а в среднем за последние пять игр их нападение приносит 1,20 гола. Оборона «Труа» действует надeжнее, чем у хозяев – всего 0,40 пропущенного мяча в среднем за последние пять игр. Однако в очных встречах с «Лорьяном» статистика удручающая: всего восемь побед в 25 матчах, и в трeх последних встречах они не забили ни одного гола. В стартовом туре «Труа» сыграл вничью с «Парижем» (0:0), а в товарищеских матчах уверенно обыграл «Гренобль» (3:0) и «Ред Стар» (1:0). Гостям будет сложно прервать свою неудачную серию на поле соперника, который уверенно играет против них.

Итоговый вывод: несмотря на надежную оборону «Труа», «Лорьян» имеет явное преимущество в очных встречах и играет на своeм поле. Хозяева способны забить и должны использовать свои шансы, чтобы одержать первую победу в сезоне, а гости вряд ли смогут прервать безголевую серию в матчах с этим соперником. Наиболее вероятный исход – минимальная победа «Лорьяна».

Форма и история личных встреч

В 25 очных матчах «Лорьян» одержал 12 побед, «Труа» – 8, ещe 5 встреч завершились вничью. При этом хозяева выиграли три последних матча против «Труа» и не пропустили в них ни одного гола, а также забивают в пяти последних очных встречах. Текущая форма «Труа» – три ничьи подряд, но против «Лорьяна» эта серия часто прерывается. Хозяева имеют явное психологическое и статистическое преимущество, которое должно помочь им взять три очка.

Личные встречи
Побед - 6 (46%)
Ничьих - 4 (31%)
Побед - 3 (23%)
20
Забитых мячей
14
1.54
В среднем за матч
1.08
4:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч
Франция. Лига 1, 13 тур
Лорьян
4 : 1
07.11.2015
Труа
Самая крупная ничья
Франция. Лига 1, 12 тур
Труа
2 : 2
23.10.2022
Лорьян
Франция. Лига 1, 2 тур
Лорьян
1 : 2
29.08.2026
Труа
Франция. Лига 2, 23 тур
Труа
0 : 1
14.02.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 15 тур
Лорьян
2 : 0
06.12.2024
Труа
Франция. Лига 1, 27 тур
Лорьян
2 : 0
12.03.2023
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Труа
2 : 2
23.10.2022
Лорьян
Франция. Лига 1, 38 тур
Лорьян
1 : 1
21.05.2022
Труа
Франция. Лига 1, 16 тур
Труа
2 : 0
01.12.2021
Лорьян
Франция. Лига 1, Финал
Лорьян
0 : 0
28.05.2017
Труа
Франция. Лига 1, Финал
Труа
2 : 1
25.05.2017
Лорьян
Франция. Лига 1, 28 тур
Труа
0 : 1
27.02.2016
Лорьян
Франция. Лига 1, 13 тур
Лорьян
4 : 1
07.11.2015
Труа
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
3 : 2
19.01.2013
Труа
Франция. Лига 1, 3 тур
Труа
2 : 2
25.08.2012
Лорьян
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
43
Арсен Куасси
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
(К) ЦЗ
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
20
Дембо Силла
ПЗ
62
Артур Авом
ЦП
8
Ноа Кадиу
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
33
Габен Бернардо
АП
42
Ману Коне
ЦФ
Труа
33
Патрик Бич
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
2
Лукас Мароннье
ЦЗ
6
Адриен Монфрей
(К) ЦЗ
22
Hugo Picard
ЦП
8
Мухамед Диоп
АП
11
Айрон Гомис
АП
20
Рено Рипар
ПВ
3
Анис Узенаджи
ЦФ
17
Антуан Милль
ЦФ
10
Мерван Ифнауи
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Лорьян
21
Бингуру Камара
ВР
95
Исаак Туре
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
55
Nosa Edward Obaretin
ЦЗ
2
Alec Georgen
ЦЗ
10
Исак Йенсен
ЛВ
77
Панос Кацерис
ЛВ
19
Souleymane Faye
ЦП
15
Тосин Айегун
ЦФ
Труа
40
Хиллель Конате
ВР
31
Noah Donkor
ЦЗ
5
Paolo Gozzi Iweru
ЦЗ
7
Кандет Диавара
ЛВ
26
Alexandre Philiponeau
ЦП
36
Idrissa Soukouna
ЦП
29
Дерман Карим
АП
39
Yacouba Kone
ЦФ
37
C. Batola
ЦФ
4-3-2-1
38
Мвого
43
Куасси
3
Тальби
32
Аджей
20
Силла
62
Авом
8
Кадиу
17
Макенго
33
Бернардо
11
Ле Бри
42
Коне
3-1-3-3
33
Бич
4
Диас
2
Мароннье
6
Монфрей
22
20
Рипар
11
Гомис
8
Диоп
10
Ифнауи
17
Милль
3
Узенаджи
33
Бернардо
10
Йенсен
10
Йенсен
33
Бернардо
11
Ле Бри
19
19
11
Ле Бри
17
Макенго
77
Кацерис
77
Кацерис
17
Макенго
42
Коне
15
Айегун
15
Айегун
42
Коне
8
Кадиу
72
Мбамба
72
Мбамба
8
Кадиу
17
Милль
29
Карим
29
Карим
17
Милль
2
Мароннье
31
31
2
Мароннье
11
Гомис
26
26
11
Гомис
22
7
Диавара
7
Диавара
22
20
Рипар
39
39
20
Рипар
Остались в запасе
Лорьян
Труа
95
Исаак Туре
ЦЗ
21
Бингуру Камара
ВР
55
Nosa Edward Obaretin
ЦЗ
2
Alec Georgen
ЦЗ
40
Хиллель Конате
ВР
5
Paolo Gozzi Iweru
ЦЗ
36
Idrissa Soukouna
ЦП
37
C. Batola
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
95
Исаак Туре
ЦЗ
21
Бингуру Камара
ВР
55
Nosa Edward Obaretin
ЦЗ
2
Alec Georgen
ЦЗ
Остались в запасе
40
Хиллель Конате
ВР
5
Paolo Gozzi Iweru
ЦЗ
36
Idrissa Soukouna
ЦП
37
C. Batola
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Лорьян
Точно не сыграют
Мохамед Бамба
ЦФ
Труа
Точно не сыграют
Амар Абдирахман Ахмед
ЛВ
Иван Тити
ПЗ
Исмаэль Бура
ЛЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Лорьяна» в основное время. Преимущество в очных встречах, домашняя поддержка и стабильная атака хозяев, а также неудачная история «Труа» против этого соперника (три матча без голов) делают «Лорьян» фаворитом. Гости способны забить, но их оборона вряд ли выдержит давление «Лорьяна» на его поле. Рекомендуемая ставка – победа «Лорьяна» с коэффициентом 1,85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Франции между «Лорьяном» и «Труа» состоится 29 августа 2026 года в Лорьяне на стадионе «Стад дю Мустуа» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.

«Лорьян» – «Труа»: смотреть онлайн.

1.85
Победа «Лорьяна»
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Автор: Орлов Максим
Франция. Лига 1 Труа Лорьян
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