Матч 2 тура чемпионата Франции между «Лорьяном» и «Труа» пройдет 29 августа 2026 года в Лорьяне на стадионе «Стад дю Мустуа». Обе команды стартовали с нулевых ничьих: хозяева разошлись миром с «Ниццей» (0:0), гости – с «Парижем» (0:0). При этом в очных встречах «Лорьян» имеет явное преимущество – три победы подряд и три сухих матча против «Труа». Сможет ли гости прервать эту неудачную серию и увезти очки из Бретани, или хозяева продолжат своe доминирование и одержат первую победу в сезоне?

Кто победит в матче

«Лорьян» подходит к игре с явным психологическим преимуществом над соперником. Команда побеждает «Труа» в трeх последних очных матчах и не пропускает в них ни одного гола, что говорит о полной уверенности у чужих ворот. В атаке хозяева стабильны: они забивают в пяти из семи последних матчей, а в очных встречах с «Труа» отличаются в пяти последних играх. В среднем за последние пять матчей атака «Лорьяна» приносит 1,60 гола, а оборона пропускает 1,40. В стартовом туре они сыграли вничью с «Ниццей» (0:0), а в товарищеских матчах разгромили ЮНФП (5:1) и уступили «Анже» (1:2). Домашняя поддержка и уверенность в очных встречах делают «Лорьян» явным фаворитом.

«Труа» пока не знает поражений в новом сезоне, но и не побеждает – три последних матча завершились вничью. В атаке гости стабильны: они забивают в пяти из семи последних встреч, а в среднем за последние пять игр их нападение приносит 1,20 гола. Оборона «Труа» действует надeжнее, чем у хозяев – всего 0,40 пропущенного мяча в среднем за последние пять игр. Однако в очных встречах с «Лорьяном» статистика удручающая: всего восемь побед в 25 матчах, и в трeх последних встречах они не забили ни одного гола. В стартовом туре «Труа» сыграл вничью с «Парижем» (0:0), а в товарищеских матчах уверенно обыграл «Гренобль» (3:0) и «Ред Стар» (1:0). Гостям будет сложно прервать свою неудачную серию на поле соперника, который уверенно играет против них.

Итоговый вывод: несмотря на надежную оборону «Труа», «Лорьян» имеет явное преимущество в очных встречах и играет на своeм поле. Хозяева способны забить и должны использовать свои шансы, чтобы одержать первую победу в сезоне, а гости вряд ли смогут прервать безголевую серию в матчах с этим соперником. Наиболее вероятный исход – минимальная победа «Лорьяна».

Форма и история личных встреч

В 25 очных матчах «Лорьян» одержал 12 побед, «Труа» – 8, ещe 5 встреч завершились вничью. При этом хозяева выиграли три последних матча против «Труа» и не пропустили в них ни одного гола, а также забивают в пяти последних очных встречах. Текущая форма «Труа» – три ничьи подряд, но против «Лорьяна» эта серия часто прерывается. Хозяева имеют явное психологическое и статистическое преимущество, которое должно помочь им взять три очка.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Лорьяна» в основное время. Преимущество в очных встречах, домашняя поддержка и стабильная атака хозяев, а также неудачная история «Труа» против этого соперника (три матча без голов) делают «Лорьян» фаворитом. Гости способны забить, но их оборона вряд ли выдержит давление «Лорьяна» на его поле. Рекомендуемая ставка – победа «Лорьяна» с коэффициентом 1,85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Франции между «Лорьяном» и «Труа» состоится 29 августа 2026 года в Лорьяне на стадионе «Стад дю Мустуа» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.