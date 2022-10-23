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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Лорьян
Труа - Лорьян: обзор матча 23 октября 2022
Труа
23.10.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 12 тур
2 : 2
Завершен
Лорьян
34'
Ж. Лапорт (АГ)
61'
Р. Лопеш
50'
С. Диарра
81'
К. Буагар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Лорьян
Замена
И. Угбо
️️️️
М. Бальде
87'
Замена
М. Морено
️️️️
Т. Бальде
87'
81'
ГОЛ! 2:2!
К. Буагар
Замена
А. Брус
️️️️
Р. Лопеш
75'
Замена
П. Яд
️️️️
В. Одобер
74'
Желтая карточка
М. Лиш
65'
Замена
Я. Ларуки
️️️️
А. Конте
64'
62'
Замена
К. Буагар
️️️️
И. Бонке
ГОЛ! 2:1!
Р. Лопеш
61'
50'
ГОЛ! 1:1!
С. Диарра
46'
Замена
Й. Катлин
️️️️
И. Коне
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ж. Лапорт
34'
Желтая карточка
Д. Поросо
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
1
Матеуш Лиш
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
Главный тренер
Бруно Ирль
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
28
Энцо Ле Фе
ЦП
8
Инносент Бонке
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
21
Жюльен Понко
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
25
Стефан Диарра
ПВ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Труа
93
Готье Гайо
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
18
Анте Палаверса
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
21
Марлос Морено
ЦФ
Лорьян
1
Вито Манноне
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
17
Кентен Буагар
АП
24
Адиль Аушиш
АП
2
Игор Силва
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
10
Йоан Катлин
ЦФ
3-3-1-3
1
Лиш
12
Поросо
14
Палмер-Браун
21
Салмье
5
Конте
7
Шавалерен
19
Бальде
26
Куаме
28
Одобер
9
Лопеш
17
Бальде
3-2-3-2
38
Мвого
15
Лапорт
3
Тальби
25
Ле Гофф
28
Ле Фе
8
Бонке
25
Диарра
21
Понко
11
Ле Бри
28
Коне
11
Уаттара
5
Конте
76
Ларуки
76
Ларуки
5
Конте
9
Лопеш
5
Брус
5
Брус
9
Лопеш
28
Одобер
37
Яд
37
Яд
28
Одобер
17
Бальде
99
Угбо
99
Угбо
17
Бальде
19
Бальде
21
Морено
21
Морено
19
Бальде
8
Бонке
17
Буагар
17
Буагар
8
Бонке
28
Коне
10
Катлин
10
Катлин
28
Коне
Остались в запасе
Труа
Лорьян
9
Рено Рипар
ПВ
93
Готье Гайо
ВР
18
Анте Палаверса
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
Главный тренер
Бруно Ирль
1
Вито Манноне
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
24
Адиль Аушиш
АП
2
Игор Силва
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
Остались в запасе
9
Рено Рипар
ПВ
93
Готье Гайо
ВР
18
Анте Палаверса
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
24
Адиль Аушиш
АП
2
Игор Силва
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Ирль
Статистика матча Труа - Лорьян
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
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