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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Труа
Лорьян - Труа: обзор матча 28 мая 2017
Лорьян
28.05.2017, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, Финал
0 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Труа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Труа
80'
Замена
А. Конфа
️️️️
С. Дарбио
Замена
Д. Алиадьер
️️️️
Р. Филиппото
75'
Желтая карточка
Р. Филиппото
72'
Замена
Кафу
️️️️
В. Меслуб
66'
62'
Желтая карточка
С. Дарбио
Замена
Д. Кабо
️️️️
В. Лаутоа
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
7
Арнольд Мвуэмба
ЛП
12
Ромен Филиппото
ЛВ
6
Весли Лаутоа
ЦП
12
Бенджамин Муканджо
АП
17
Валид Меслуб
ПП
20
Маджид Уорис
РФ
Труа
30
Мамаду Самасса
ВР
15
Карим Азамум
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
8
Стефан Дарбио
ЛП
14
Тиаго Хавьер
ОП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Лорьян
16
Поль Делекруа
ВР
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
99
Эрвин Коффи
ПЗ
88
Кафу
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
14
Джереми Алиадьер
ЦФ
Труа
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
4-3-2-1
23
Леком
25
Ле Гофф
14
Пейберне
31
Морейра
13
Сиани
7
Мвуэмба
6
Лаутоа
17
Меслуб
12
Филиппото
12
Муканджо
20
Уорис
2-1-1
30
Самасса
15
Азамум
4
Обьянг
14
Хавьер
8
Дарбио
6
Лаутоа
19
Кабо
19
Кабо
6
Лаутоа
17
Меслуб
88
Кафу
88
Кафу
17
Меслуб
12
Филиппото
14
Алиадьер
14
Алиадьер
12
Филиппото
8
Дарбио
27
Конфа
27
Конфа
8
Дарбио
Остались в запасе
Лорьян
Труа
99
Эрвин Коффи
ПЗ
16
Поль Делекруа
ВР
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
10
Бенжамин Ниве
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
99
Эрвин Коффи
ПЗ
16
Поль Делекруа
ВР
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
Остались в запасе
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
10
Бенжамин Ниве
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Лорьян - Труа
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Мустуар
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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