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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Труа
Лорьян - Труа: обзор матча 07 ноября 2015
Лорьян
07.11.2015, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 13 тур
4 : 1
Завершен
Труа
33'
Б. Жанно
58'
Б. Муканджо
78'
Д. Ндонг
90+2'
Б. Муканджо (П)
62'
Б. Ниве (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Труа
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Б. Муканджо
90'
+2
87'
Замена
К. Азамум
️️️️
Й. Кур
Замена
Р. Абдулла
️️️️
Ф. Беллуджу
81'
ГОЛ! 3:1!
Д. Ндонг
Пас отдал
Б. Муканджо
78'
Замена
В. Ле Гофф
️️️️
М. Бартельмэ
74'
73'
Замена
С. Дарбио
️️️️
Ф. Камю
Замена
В. Меслуб
️️️️
Б. Жанно
68'
63'
Замена
А. Бьенвеню
️️️️
Б. Переа
62'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Б. Ниве
ГОЛ! 2:0!
Б. Муканджо
Пас отдал
Я. Жуффре
58'
ГОЛ! 1:0!
Б. Жанно
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
8
Ян Жуффре
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
12
Бенджамин Муканджо
АП
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Труа
13
Поль Бернардони
ВР
29
Жесси Пи
ВР
22
Душан Весковац
ЦЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
8
Йоанн Кур
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
23
Фабьен Камю
ЦП
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Лорьян
30
Флоран Шажно
ВР
17
Валид Меслуб
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
2
Папе Пайе
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
24
Раффидин Абдулла
ОП
9
Валентин Лавинье
ПП
Труа
1
Денис Петрич
ВР
15
Карим Азамум
ЦЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
14
Тиаго Хавьер
ЦП
8
Стефан Дарбио
ЦП
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
3-2-2-1-2
23
Леком
5
Коне
15
Туре
14
Беллуджу
22
Геррейру
89
Гассама
8
Жуффре
22
Ндонг
12
Муканджо
28
Бартельмэ
9
Жанно
3-4-1-1
13
Бернардони
35
Дабо
22
Весковац
16
Нгонгка
10
Ниве
23
Камю
24
Карабуе
8
Кур
19
Кабо
34
Переа
14
Беллуджу
24
Абдулла
24
Абдулла
14
Беллуджу
28
Бартельмэ
25
Ле Гофф
25
Ле Гофф
28
Бартельмэ
9
Жанно
17
Меслуб
17
Меслуб
9
Жанно
8
Кур
15
Азамум
15
Азамум
8
Кур
23
Камю
8
Дарбио
8
Дарбио
23
Камю
34
Переа
12
Бьенвеню
12
Бьенвеню
34
Переа
Остались в запасе
Лорьян
Труа
2
Папе Пайе
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
30
Флоран Шажно
ВР
9
Валентин Лавинье
ПП
27
Алуа Конфа
ОП
1
Денис Петрич
ВР
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
14
Тиаго Хавьер
ЦП
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Остались в запасе
2
Папе Пайе
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
30
Флоран Шажно
ВР
9
Валентин Лавинье
ПП
Остались в запасе
27
Алуа Конфа
ОП
1
Денис Петрич
ВР
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
14
Тиаго Хавьер
ЦП
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Статистика матча Лорьян - Труа
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Хаким Бен Эль-Хадж
Стадион:
Мустуар
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