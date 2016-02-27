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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Лорьян
Труа - Лорьян: обзор матча 27 февраля 2016
Труа
27.02.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 28 тур
0 : 1
Завершен
Лорьян
3'
М. Уорис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - Лорьян
Желтая карточка
Й. Кур
90'
+3
Красная карточка
Ф. Камю
90'
80'
Замена
В. Ле Гофф
️️️️
Б. Жанно
Замена
Б. Переа
️️️️
Б. Гуйе
80'
73'
Замена
Р. Мулумба
️️️️
Д. Кабо
Замена
Й. Кур
️️️️
Ш. Бен-Саада
71'
70'
Желтая карточка
Р. Филиппото
66'
Замена
Р. Филиппото
️️️️
М. Бартельмэ
Замена
К. Жан
️️️️
К. Азамум
57'
Желтая карточка
А. Нгонгка
50'
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Уорис
Пас отдал
Д. Кабо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
29
Жесси Пи
ВР
1
Маттью Дрейер
ВР
15
Карим Азамум
ЦЗ
22
Душан Весковац
ЦЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
23
Фабьен Камю
ЦП
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
8
Стефан Дарбио
ЦП
27
Бабакар Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Браджа
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
17
Валид Меслуб
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
2
Папе Пайе
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
19
Джимми Кабо
ПВ
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Труа
16
Франк Грандель
ВР
27
Алуа Конфа
ОП
14
Тиаго Хавьер
ЦП
29
Куэнтин Отон
ЦП
8
Йоанн Кур
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
Лорьян
30
Флоран Шажно
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
21
Рэми Мулумба
ЦП
20
Ален Траоре
ЦП
10
Марвин Гакпа
ЦФ
4-4-1
29
Пи
16
Нгонгка
15
Азамум
22
Весковац
35
Дабо
23
Камю
18
Бен-Саада
8
Дарбио
24
Карабуе
27
Гуйе
3-2-1-3
23
Леком
15
Туре
14
Беллуджу
31
Роуз
2
Пайе
22
Геррейру
19
Кабо
20
Уорис
9
Жанно
28
Бартельмэ
18
Бен-Саада
8
Кур
8
Кур
18
Бен-Саада
15
Азамум
10
Жан
10
Жан
15
Азамум
27
Гуйе
34
Переа
34
Переа
27
Гуйе
28
Бартельмэ
12
Филиппото
12
Филиппото
28
Бартельмэ
9
Жанно
25
Ле Гофф
25
Ле Гофф
9
Жанно
19
Кабо
21
Мулумба
21
Мулумба
19
Кабо
Остались в запасе
Труа
Лорьян
27
Алуа Конфа
ОП
16
Франк Грандель
ВР
14
Тиаго Хавьер
ЦП
29
Куэнтин Отон
ЦП
Главный тренер
Мохамед Браджа
30
Флоран Шажно
ВР
20
Ален Траоре
ЦП
10
Марвин Гакпа
ЦФ
Остались в запасе
27
Алуа Конфа
ОП
16
Франк Грандель
ВР
14
Тиаго Хавьер
ЦП
29
Куэнтин Отон
ЦП
Остались в запасе
30
Флоран Шажно
ВР
20
Ален Траоре
ЦП
10
Марвин Гакпа
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Браджа
Статистика матча Труа - Лорьян
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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