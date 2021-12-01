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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Лорьян
Труа - Лорьян: обзор матча 01 декабря 2021
Труа
01.12.2021, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
2 : 0
Завершен
Лорьян
7'
Р. Рипар
34'
Р. Куаме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - Лорьян
Замена
Н. Шадли
️️️️
У. Эль-Хаджам
86'
83'
Желтая карточка
С. Диарра
80'
Замена
С. Диарра
️️️️
Т. Моффи
Замена
Ю. Коне
️️️️
Р. Рипар
77'
Замена
Д. Шамбос
️️️️
Т. Дингом
76'
75'
Замена
Д. Уаттара
️️️️
Т. Монконду
75'
Замена
А. Грбич
️️️️
А. Лорьенте
Замена
Ж. Бьянсон
️️️️
И. Каборе
65'
Замена
Й. Тузгар
️️️️
М. Бальде
64'
Желтая карточка
И. Каборе
63'
46'
Замена
К. Буагар
️️️️
Ж. Эрго
ГОЛ! 2:0!
Р. Куаме
Пас отдал
Т. Дингом
34'
ГОЛ! 1:0!
Р. Рипар
Пас отдал
Т. Дингом
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
93
Готье Гайо
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Флориан Тардье
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
19
Лоран Абержель
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
Труа
40
Жесси Мулен
ВР
3
Габриэль Мутомбо
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
77
Нассим Шадли
ПВ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
11
Тео Ле Бри
ЦЗ
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
17
Кентен Буагар
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
25
Стефан Диарра
ПВ
9
Адриан Грбич
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
4-2-2-2
93
Гайо
2
Эль-Хаджам
21
Салмье
8
Жиродо
12
Каборе
7
Шавалерен
5
Тардье
26
Куаме
5
Дингом
9
Рипар
17
Бальде
3-4-1-1-1
1
Нарди
14
Эрго
27
Петро
15
Лапорт
17
Мендес
6
Монконду
19
Абержель
2
Лорик
28
Ле Фе
45
Лорьенте
9
Моффи
2
Эль-Хаджам
77
Шадли
77
Шадли
2
Эль-Хаджам
9
Рипар
99
Коне
99
Коне
9
Рипар
12
Каборе
4
Бьянсон
4
Бьянсон
12
Каборе
5
Дингом
7
Шамбос
7
Шамбос
5
Дингом
17
Бальде
7
Тузгар
7
Тузгар
17
Бальде
14
Эрго
17
Буагар
17
Буагар
14
Эрго
6
Монконду
11
Уаттара
11
Уаттара
6
Монконду
9
Моффи
25
Диарра
25
Диарра
9
Моффи
45
Лорьенте
9
Грбич
9
Грбич
45
Лорьенте
Остались в запасе
Труа
Лорьян
40
Жесси Мулен
ВР
3
Габриэль Мутомбо
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
11
Тео Ле Бри
ЦЗ
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
2
Игор Силва
ЦФ
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
3
Габриэль Мутомбо
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
11
Тео Ле Бри
ЦЗ
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
2
Игор Силва
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Статистика матча Труа - Лорьян
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
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