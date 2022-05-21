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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Труа
Лорьян - Труа: обзор матча 21 мая 2022
Лорьян
21.05.2022, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
1 : 1
Завершен
Труа
75'
А. Лорьенте
22'
Й. Тузгар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорьян - Труа
Желтая карточка
А. Лорьенте
90'
+1
Замена
С. Сумано
️️️️
Л. Абержель
87'
85'
Красная карточка
И. Каборе
81'
Замена
И. Угбо
️️️️
Й. Тузгар
81'
Замена
А. Рами
️️️️
А. Конте
Замена
Ж. Эрго
️️️️
И. Силва
80'
ГОЛ! 1:1!
А. Лорьенте
Пас отдал
Д. Уаттара
75'
Замена
А. Лорьенте
️️️️
Т. Моффи
68'
Замена
Д. Уаттара
️️️️
Ф. Лемуан
68'
64'
Желтая карточка
Р. Рипар
63'
Замена
М. Бальде
️️️️
Ж. Бьянсон
63'
Замена
Я. Ларуки
️️️️
Х. Шавалерен
Желтая карточка
Т. Монконду
59'
22'
ГОЛ! 0:1!
Й. Тузгар
Пас отдал
Р. Рипар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
19
Лоран Абержель
ОП
6
Тома Монконду
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
2
Игор Силва
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Труа
40
Жесси Мулен
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
7
Хавьер Шавалерен
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
99
Самбу Сумано
ЦФ
Труа
40
Себастьен Рено
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
7
Дилан Шамбос
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
3-2-2-3
1
Дрейер
25
Ле Гофф
21
Морель
4
Йенц
19
Абержель
6
Монконду
28
Ле Фе
18
Лемуан
28
Коне
9
Моффи
2
Силва
3-4-1-1-1
40
Мулен
12
Каборе
14
Палмер-Браун
21
Салмье
4
Бьянсон
5
Тардье
7
Шавалерен
5
Конте
26
Куаме
9
Рипар
7
Тузгар
2
Силва
14
Эрго
14
Эрго
2
Силва
18
Лемуан
11
Уаттара
11
Уаттара
18
Лемуан
9
Моффи
45
Лорьенте
45
Лорьенте
9
Моффи
19
Абержель
99
Сумано
99
Сумано
19
Абержель
7
Шавалерен
76
Ларуки
76
Ларуки
7
Шавалерен
5
Конте
23
Рами
23
Рами
5
Конте
4
Бьянсон
17
Бальде
17
Бальде
4
Бьянсон
7
Тузгар
99
Угбо
99
Угбо
7
Тузгар
Остались в запасе
Лорьян
Труа
1
Пауль Нарди
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
40
Себастьен Рено
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
7
Дилан Шамбос
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
Главный тренер
Лорен Баттлес
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
Остались в запасе
40
Себастьен Рено
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
7
Дилан Шамбос
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
Главный тренер
Лорен Баттлес
Статистика матча Лорьян - Труа
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
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