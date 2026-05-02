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  • «ПСЖ» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

«ПСЖ» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

2 мая, 16:50
ПСЖ
02.05.2026, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 32 тур
2 : 2
Завершен
Лорьян
6' И. Мбайе 62' В. Заир-Эмери
12' П. Пажи 78' Т. Айегун
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
ПСЖ
1
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Фабиан Руис
(К) ЦП
14
Десир Дуэ
АП
24
Сенни Маюлу
АП
7
Ли Кан Ин
АП
27
Дро Фернандес
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
43
Арсен Куасси
ЛЗ
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
4
Абдулайе Файе
ЦЗ
77
Панос Кацерис
ЛВ
19
Лоран Абержель
(К) ОП
8
Ноа Кадиу
ЦП
62
Артур Авом
ЦП
7
Пабло Пажи
ЦФ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
ПСЖ
5
Маркиньос
ЦЗ
54
Samba Coulibaly
ЦЗ
22
Thomas Cordier
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
87
Жоау Невеш
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
99
Pierre Mounguengue
ЦФ
Лорьян
21
Бингуру Камара
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
29
Дерман Карим
АП
99
Самбу Сумано
ЦФ
15
Тосин Айегун
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
3-1-3-3
1
Марин
21
Эрнандес
51
Пачо
4
Бералдо
8
Руис
29
Барколя
27
Фернандес
19
Мбайе
7
Кан Ин
24
Маюлу
14
Дуэ
4-1-2-1-2
38
Мвого
32
Аджей
3
Тальби
4
Файе
43
Куасси
19
Абержель
8
Кадиу
62
Авом
77
Кацерис
9
Дьенг
7
Пажи
8
Руис
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
8
Руис
19
Мбайе
87
Невеш
87
Невеш
19
Мбайе
14
Дуэ
99
99
14
Дуэ
77
Кацерис
13
Йонгва
13
Йонгва
77
Кацерис
62
Авом
17
Макенго
17
Макенго
62
Авом
7
Пажи
29
Карим
29
Карим
7
Пажи
9
Дьенг
15
Айегун
15
Айегун
9
Дьенг
Остались в запасе
ПСЖ
Лорьян
5
Маркиньос
ЦЗ
54
Samba Coulibaly
ЦЗ
22
Thomas Cordier
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
21
Бингуру Камара
ВР
95
Исаак Туре
ЦЗ
99
Самбу Сумано
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
Остались в запасе
5
Маркиньос
ЦЗ
54
Samba Coulibaly
ЦЗ
22
Thomas Cordier
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
10
Усман Дембеле
ПВ
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
95
Исаак Туре
ЦЗ
99
Самбу Сумано
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
ПСЖ
Точно не сыграют
Люка Шевалье
ВР
Ашраф Хакими
ПЗ
Кентен Нджанту
ЛВ
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Матвей Сафонов
ВР
Илья Забарный
ЦЗ
Лорьян
Точно не сыграют
Бандиугу Фадига
АП
Тео Ле Бри
АП
Бамо Мейте
ОП
Статистика матча ПСЖ - Лорьян
1
1
Всего ударов по воротам
24
5
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
12
2
Нарушения
9
7
Офсайды
1
2
Количество передач
619
291
Сейвы
1
4
Точность передач %
91
80
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
2.42
0.96
xGP (предотвращенные голы)
-0.46
-0.46

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Лорьяна», 32-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Лорьян»

«ПСЖ» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лорьян ПСЖ
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