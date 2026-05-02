02.05.2026, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 32 тур
Франция. Лига 1, 32 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
3-1-3-3
1
Марин
21
Эрнандес
51
Пачо
4
Бералдо
8
Руис
29
Барколя
27
Фернандес
19
Мбайе
7
Кан Ин
24
Маюлу
14
Дуэ
4-1-2-1-2
38
Мвого
32
Аджей
3
Тальби
4
Файе
43
Куасси
19
Абержель
8
Кадиу
62
Авом
77
Кацерис
9
Дьенг
7
Пажи
8
Руис
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
8
Руис
19
Мбайе
87
Невеш
87
Невеш
19
Мбайе
14
Дуэ
99
99
14
Дуэ
77
Кацерис
13
Йонгва
13
Йонгва
77
Кацерис
62
Авом
17
Макенго
17
Макенго
62
Авом
7
Пажи
29
Карим
29
Карим
7
Пажи
9
Дьенг
15
Айегун
15
Айегун
9
Дьенг
Остались в запасе
ПСЖ
Лорьян
5
Маркиньос
ЦЗ
54
Samba Coulibaly
ЦЗ
22
Thomas Cordier
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
21
Бингуру Камара
ВР
95
Исаак Туре
ЦЗ
99
Самбу Сумано
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
Остались в запасе
5
Маркиньос
ЦЗ
54
Samba Coulibaly
ЦЗ
22
Thomas Cordier
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
10
Усман Дембеле
ПВ
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
95
Исаак Туре
ЦЗ
99
Самбу Сумано
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
ПСЖ
Точно не сыграют
Лорьян
Точно не сыграют
Статистика матча ПСЖ - Лорьян
1
1
Всего ударов по воротам
24
5
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
12
2
Нарушения
9
7
Офсайды
1
2
Количество передач
619
291
Сейвы
1
4
Точность передач %
91
80
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
2.42
0.96
xGP (предотвращенные голы)
-0.46
-0.46
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Лорьяна», 32-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Лорьян»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»