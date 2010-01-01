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Лига 1 2025/2026
Команды
Лорьян
Результаты
€ 83 млн
Лорьян - результаты матчей
Лорьян
Лига 1 2025/2026
Стадион:
Мустуар
Сайт:
http://www.fclweb.fr
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Кубок Французской Лиги. 2008/2009
Франция. Лига 1. 2008/2009
Франция. Лига 1. 2007/2008
12.09 | 21:45
Лорьян
2 : 2
Тулуза
05.09 | 18:15
Ланс
0 : 1
Лорьян
29.08 | 21:45
Лорьян
1 : 2
Труа
22.08 | 21:45
Ницца
0 : 0
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