Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Лига 1 2025/2026
Команды
Монако
Состав
€ 323 млн
Монако - состав команды
Монако
Лига 1 2025/2026
Стадион:
Луи II
Сайт:
http://www.asmonaco.com/ru/
Тренер:
Филипе Луис
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
16
Кен Филипп
Вра
28
€ 3.5 млн
1
Градецки Лукаш
Вра
36
€ 1.5 млн
2
Вандерсон
Защ
25
€ 18 млн
4
Тезе Джордан
Защ
26
€ 15 млн
13
Мависса Элеби Кристиан
Защ
21
€ 15 млн
25
Фас Вут
Защ
28
€ 10 млн
22
Салису Мохаммед
Защ
26
€ 10 млн
72
Сане Садибу
Защ
22
€ 7 млн
20
Назинью Флавиу
Защ
23
€ 6 млн
15
Дайер Эрик
Защ
32
€ 4 млн
43
Кива Брадель
Защ
20
-
8
Камара Ламин
Пол
22
€ 40 млн
6
Закария Денис
Пол
29
€ 25 млн
10
Головин Александр
Пол
30
€ 18 млн
18
Минамино Такуми
Пол
31
€ 10 млн
17
Идумбо Мусамбо Станис
Пол
21
€ 4 млн
8
Погба Поль
Пол
33
€ 2.5 млн
28
Кулибали Мамаду
Пол
27
€ 0.5 млн
19
Кабрал Папе
Пол
19
-
46
Субейр Анис
Пол
-
20
Балогун Фоларин
Нап
25
€ 40 млн
24
Адингра Симон
Нап
24
€ 22 млн
11
Аблин Маттис
Нап
23
€ 20 млн
14
Бирет Мика
Нап
23
€ 15 млн
31
Фати Ансу
Нап
23
€ 15 млн
15
Дьятта Крепин
Нап
27
€ 6 млн
29
Бруннер Парис
Нап
20
-
7
Mathys Detourbet
Нап
-
Всего игроков: 28, из них вратарей: 2, защитников: 9, полузащитников: 9, нападающих: 8
Главные новости
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
10:14
Акинфеев рассказал, как идет его восстановление от травмы
09:58
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
8
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
1
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
8
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
2
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
8
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+