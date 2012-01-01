Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
6
2
1
21
10
11
20
9
5
3
1
12
6
6
18
9
5
2
2
15
7
8
17
9
5
2
2
16
10
6
17
9
5
1
3
20
19
1
16
9
5
0
4
20
13
7
15
9
4
3
2
12
10
2
15
9
4
2
3
13
12
1
14
9
4
1
4
16
13
3
13
10
3
4
3
15
14
1
13
9
3
3
3
16
12
4
12
9
3
3
3
7
8
-1
12
10
3
1
6
18
22
-4
10
9
3
1
5
13
23
-10
10
9
2
2
5
9
17
-8
8
9
2
2
5
7
16
-9
8
9
1
4
4
11
18
-7
7
9
0
2
7
9
20
-11
2
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
12
3
9
13
5
4
1
0
13
5
8
13
5
4
1
0
12
5
7
13
5
3
2
0
10
5
5
11
5
3
2
0
7
3
4
11
5
3
0
2
13
8
5
9
4
3
0
1
9
5
4
9
4
2
2
0
7
4
3
8
4
2
1
1
9
6
3
7
5
2
1
2
6
6
0
7
4
2
1
1
5
5
0
7
5
2
1
2
5
6
-1
7
3
2
0
1
6
3
3
6
4
1
2
1
6
8
-2
5
4
1
1
2
8
6
2
4
5
1
1
3
5
9
-4
4
5
1
1
3
5
11
-6
4
5
0
1
4
3
11
-8
1
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
15
7
8
14
5
2
2
1
8
6
2
8
4
2
1
1
5
3
2
7
5
2
1
2
5
6
-1
7
4
2
0
2
7
5
2
6
5
1
3
1
9
8
1
6
4
1
2
1
2
2
0
5
5
1
1
3
7
8
-1
4
4
1
1
2
4
5
-1
4
4
1
1
2
3
4
-1
4
4
1
1
2
2
5
-3
4
4
1
1
2
4
8
-4
4
4
1
0
3
3
7
-4
3
6
1
0
5
9
16
-7
3
4
1
0
3
7
14
-7
3
5
1
0
4
8
18
-10
3
5
0
2
3
5
10
-5
2
4
0
1
3
6
9
-3
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире