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Лига 1 2025/2026
Команды
Труа
Новости
€ 42 млн
Труа - новости команды
Труа
Лига 1 2025/2026
Стадион:
Стад де Л'Аубе
Сайт:
http://www.estac.fr
Тренер:
Патрик Киснорбо
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Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Лига 1. Мбаппе помог «Лиллю» Анчелотти обыграть дома «Труа» (2:0)
13 сентября
«Лилль» – «Труа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«Лилль» – «Труа»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Франции 2026/2027
12 сентября
«Труа» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Труа» – «Страсбур»: кто победит в матче 3-го тура Лиги 1 2026/2027
5 сентября
«Лорьян» – «Труа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Лорьян» – «Труа»: кто победит в матче 2 тура Лиги 1 2026/2027
28 августа
Трансляция
«Труа» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
«Труа» – «Париж»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Франции 2026/2027
21 августа
Два клуба Лиги 1 включили в шорт-листы российского игрока
5 августа
«Манчестер Сити» отдал в аренду игрока, купленного на прошлой неделе за 25 миллионов
2 июля
«Манчестер Сити» выкупил французского вингера за 25 миллионов
27 июня
Бывший клуб Черенкова, Бубнова и Родионова обеспечил себе участие в плей-офф за место в Лиге 1
5 мая
5
Клуб из Шампани вернется в Лигу 1 спустя три сезона
27 апреля
«Лион» выкупил двух игроков за 12+ миллионов
2024.07.08 22:22
АПЛ проверит летний трансфер «Манчестер Сити»
2024.02.06 19:30
«Манчестер Сити» согласовал первый летний трансфер
2024.02.05 23:16
4
Раскрыты три трансферные цели «Манчестер Сити» на лето
2024.02.04 15:00
1
В «Труа» подтвердили интерес «Спартака» к лучшему бомбардиру команды
2023.06.08 17:15
«Спартак» интересуется лучшим бомбардиром и самым дорогим игроком «Труа»
2023.06.08 15:44
7
Определились 3 из 4 команд, вылетевшие из Лиги 1 в этом сезоне
2023.05.15 07:55
«ПСЖ» заблокировал 450 фанатам билеты на матч с «Труа» после протестов
2023.05.08 10:10
Лига 1. «ПСЖ» добился волевой победы над «Труа» (4:3). Месси, Неймар и Мбаппе забили
2022.10.29 19:54
Лига 1. «Ланс» вышел на первое место
2022.09.10 00:33
Лига 1. «Монако» дома проиграл «Труа» (2:4), Головин провел 2-й тайм
2022.08.31 21:55
1
Фото
Экс-защитник «Сочи» Рами продлил контракт с «Труа»
2022.07.09 08:32
Лига 1. «ПСЖ» дома не смог обыграть «Труа». Клуб вел со счетом 2:0
2022.05.08 23:39
1
Месси может пропустить матч с «Труа» из-за повреждения
2022.05.07 14:14
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» обыграть «Труа». Это 1-е результативное действие россиянина в 2022 году
2022.04.10 17:53
3
Головин – в основе «Монако» на матч с «Труа»
2022.04.10 15:25
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