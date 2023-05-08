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    • «ПСЖ» заблокировал 450 фанатам билеты на матч с «Труа» после протестов

    «ПСЖ» заблокировал 450 фанатам билеты на матч с «Труа» после протестов

    Конфликт между «ПСЖ» и болельщиками продолжается.

    На прошлой неделе фанаты парижан протестовали возле административного здания столичного клуба. Они требовали ухода нескольких футболистов, в том числе Лионеля Месси и Неймара, а также президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи.

    В ответ клуб ограничил сотням болельщиков возможность посетить матч с «Труа» (3:1).

    Билеты 450 фанатов из группировки «Collectif Ultras Paris» оказались заблокированы.

    В итоге 150 человек все равно отправились на игру с «Труа», но их не пустили на стадион.

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    Источник: RMC Sport

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