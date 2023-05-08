«ПСЖ» заблокировал 450 фанатам билеты на матч с «Труа» после протестов

Конфликт между «ПСЖ» и болельщиками продолжается.
На прошлой неделе фанаты парижан протестовали возле административного здания столичного клуба. Они требовали ухода нескольких футболистов, в том числе Лионеля Месси и Неймара, а также президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи.
В ответ клуб ограничил сотням болельщиков возможность посетить матч с «Труа» (3:1).
Билеты 450 фанатов из группировки «Collectif Ultras Paris» оказались заблокированы.
В итоге 150 человек все равно отправились на игру с «Труа», но их не пустили на стадион.
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Источник: RMC Sport