Лига 1. «Марсель» упустил победу над «Труа», но поднялся на второе место

«Труа» в 26-м туре чемпионата Франции спасся от поражения от «Марселя». На 90-й минуте у хозяев забил Йоанн Тузгар.

Марсельцы поднялись на второе место. «Труа» благодаря очку покинул зону вылета.

«Труа» не побеждает дома с 1 декабря. «Марсель» не проигрывает «Труа» с 2012 года.

Франция. Лига 1. 26-й тур

Труа – Марсель – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Пайет, 28 (с пенальти); 1:1 – Тузгар, 90.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

Лига 1. «Лион» проиграл «Лиллю». Лионцы не побеждают дома в очных матчах с 2014 года

Глава Федерации футбола Франции: «Склоняюсь к отстранению России от ЧМ-2022. Все зашло так далеко»

Лига 1. «Монако» без Головина вел до 85-й минуты в счете, но проиграл «Реймсу»