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    АПЛ проверит летний трансфер «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» подозревают в попытке нарушить правила английской Премьер-лиги.

    Накануне стало известно, что клуб согласовал первый летний трансфер – покупку вингера Савио, выступающего в этом сезоне за «Жирону» по аренде из «Труа».

    «Сити» обяжут доказать АПЛ, что сделка будет оформлена по справедливой рыночной стоимости.

    • «Манчестер Сити», «Жирона» и «Труа» входят в один холдинг City Football Group.
    • В сезоне-2023/24 Савио забил 7 голов и сделал 7 ассистов в 27 матчах.
    • Рыночная стоимость бразильца – 30 миллионов евро.

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    Источник: The Telegraph

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    06.02.2024 19:30
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