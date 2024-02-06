АПЛ проверит летний трансфер «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» подозревают в попытке нарушить правила английской Премьер-лиги.
Накануне стало известно, что клуб согласовал первый летний трансфер – покупку вингера Савио, выступающего в этом сезоне за «Жирону» по аренде из «Труа».
«Сити» обяжут доказать АПЛ, что сделка будет оформлена по справедливой рыночной стоимости.
- «Манчестер Сити», «Жирона» и «Труа» входят в один холдинг City Football Group.
- В сезоне-2023/24 Савио забил 7 голов и сделал 7 ассистов в 27 матчах.
- Рыночная стоимость бразильца – 30 миллионов евро.